У Луцьку рятувальники з пилкою і кусачками дістали руку дитини з іграшки-пастки. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 січня 2023

Луцькі рятувальники вивільнили руку малюка, яка потрапила у деталь металевої іграшки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 11 січня. До служби "101" надійшов дзвінок від мешканки Луцька. Жінка заявила, не може зняти деталь металевої іграшки з пальчика свого однорічного сина.

На місце одразу виїхали працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області. Поки жінка тримала сина на руках, рятувальники за допомогою ручної пилки і кусачок розрізали металеву деталь та вивільнили пальчик дитини.

 Фото: ДСНС

Хлопчик, імовірно, поранився, адже на розрізаній деталі від іграшки на фото видно плями крові. 

 Деталь іграшки, де застряг палець хлопчика. Фото: ДСНС

Після інциденту дитину госпіталізували медики швидкої допомоги, аби переконатися, що з ним усе гаразд.

 Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно одеські надзвичайники врятували життя собаці, який провалився у вигрібну яму.

А у листопаді під час розбирання завалів внаслідок удару РФ ДСНСники врятували вцілілу морську свинку на руїнах житлового будинку.

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