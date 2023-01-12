У Луцьку рятувальники з пилкою і кусачками дістали руку дитини з іграшки-пастки. ФОТО

Луцькі рятувальники вивільнили руку малюка, яка потрапила у деталь металевої іграшки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 11 січня. До служби "101" надійшов дзвінок від мешканки Луцька. Жінка заявила, не може зняти деталь металевої іграшки з пальчика свого однорічного сина.

На місце одразу виїхали працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області. Поки жінка тримала сина на руках, рятувальники за допомогою ручної пилки і кусачок розрізали металеву деталь та вивільнили пальчик дитини.

Фото: ДСНС

Хлопчик, імовірно, поранився, адже на розрізаній деталі від іграшки на фото видно плями крові.

Деталь іграшки, де застряг палець хлопчика. Фото: ДСНС

Після інциденту дитину госпіталізували медики швидкої допомоги, аби переконатися, що з ним усе гаразд.

Фото: ДСНС

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