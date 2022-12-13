На Чорногорі продовжує сніжити та морозити. Як виглядає Піп Іван у -15°C

Зранку 13 грудня температура у Карпатах опустилась до -15°C.

Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

На вершині Чорногори хмарно та продовжує сніжити.

Вітер помірний, південно-західний, 4-5 м/с.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У сонячну погоду зимові Карпати – неймовірно красиві. Наприклад, отак вершина Піп Іван виглядала зранку 5 грудня.

Ранок на Поп Івані

А 4 грудня рятувальники показали світанок на Чорногорі.

Схід сонця в Карпатах

Нагадаємо, що 18 вересня на вершині Піп Іван випав перший сніг. А вже за два дні на Чорногірському хребті намело снігу вище коліна.

21 вересня рятувальники зафільмували момент, як у Карпатах зійшла перша снігова лавина.