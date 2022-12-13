На Чорногорі продовжує сніжити та морозити. Як виглядає Піп Іван у -15°C

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 грудня 2022

Зранку 13 грудня температура у Карпатах опустилась до -15°C. 

Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

На вершині Чорногори хмарно та продовжує сніжити. 

Вітер помірний, південно-західний, 4-5 м/с.

 Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У сонячну погоду зимові Карпати – неймовірно красиві. Наприклад, отак вершина Піп Іван виглядала зранку 5 грудня.

 Ранок на Поп Івані

А 4 грудня рятувальники показали світанок на Чорногорі.

 Схід сонця в Карпатах

Нагадаємо, що 18 вересня на вершині Піп Іван випав перший сніг. А вже за два дні на Чорногірському хребті намело снігу вище коліна.

21 вересня рятувальники зафільмували момент, як у Карпатах зійшла перша снігова лавина. 

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