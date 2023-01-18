Які дані про військових треба знати родинам: відповідає Координаційний штаб

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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18 січня 2023

В умовах війни родичі десятків тисяч українських сімей служать у війську. На випадок непередбачуваних ситуації близьким українських захисників варто знати про них певну інформацію.

Відповідний перелік даних опублікували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тож якщо близька людина – військовослужбовець, вам необхідно володіти такою інформацією:

  • прізвище, ім’я та по батькові захисника,
  • дату народження,
  • копію паспорта,
  • контактні дані територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат), з якого був мобілізований захисник,
  • назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби,
  • контактні дані місця постійної дислокації військової частини,
  • посаду та звання, військово-облікову спеціальність (якщо відомо),
  • особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону,
  • прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів,
  • прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира,
  • прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини,
  • телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання.
 Фото: Aleksashka/Depositphotos

"Вищезазначений перелік інформації може допомогти родинам Захисників у критичних ситуаціях", – наголошують у Координаційному штабі.

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Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий номер для консультацій. Це надає більше можливостей проконсультуватися щодо полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин.

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