Які дані про військових треба знати родинам: відповідає Координаційний штаб

В умовах війни родичі десятків тисяч українських сімей служать у війську. На випадок непередбачуваних ситуації близьким українських захисників варто знати про них певну інформацію.

Відповідний перелік даних опублікували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тож якщо близька людина – військовослужбовець, вам необхідно володіти такою інформацією:

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прізвище, ім’я та по батькові захисника,

дату народження,

копію паспорта,

контактні дані територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат), з якого був мобілізований захисник,

назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби,

контактні дані місця постійної дислокації військової частини,

посаду та звання, військово-облікову спеціальність (якщо відомо),

особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону,

прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів,

прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира,

прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини,

телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання.

"Вищезазначений перелік інформації може допомогти родинам Захисників у критичних ситуаціях", – наголошують у Координаційному штабі.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий номер для консультацій. Це надає більше можливостей проконсультуватися щодо полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин.