Які дані про військових треба знати родинам: відповідає Координаційний штаб

В умовах війни родичі десятків тисяч українських сімей служать у війську. На випадок непередбачуваних ситуації близьким українських захисників варто знати про них певну інформацію.
Відповідний перелік даних опублікували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Тож якщо близька людина – військовослужбовець, вам необхідно володіти такою інформацією:
- прізвище, ім’я та по батькові захисника,
- дату народження,
- копію паспорта,
- контактні дані територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат), з якого був мобілізований захисник,
- назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби,
- контактні дані місця постійної дислокації військової частини,
- посаду та звання, військово-облікову спеціальність (якщо відомо),
- особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону,
- прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів,
- прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира,
- прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини,
- телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання.
|Фото: Aleksashka/Depositphotos
"Вищезазначений перелік інформації може допомогти родинам Захисників у критичних ситуаціях", – наголошують у Координаційному штабі.
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Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий номер для консультацій. Це надає більше можливостей проконсультуватися щодо полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин.
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