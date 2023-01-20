Кіт Степан потрапив на обкладинку журналу Times Monaco

Кіт Степан з Харкова, відомий завдяки блогу з 1,3 млн підписниками, потрапив на обкладинку журналу Times Монако.

У березні 2022-го року кота вивезли з Харкова до Монако. В цей час його блог не оновлювався. Лише згодом хазяйка кота Анна повідомила, що вони зі Степаном у безпеці та знайшли притулок у Європі.

"Довгим і складним був для нас шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися й знайшли притулок. Ми жили там два місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. І ми щиро вдячні за нашу безпеку", – каже хазяйка кота Степана.

За її словами, красива природа та добре ставлення людей допомогли родині оговтатися від жахіть війни.

Обкладинка з котом Степаном

Кіт Степан і його хазяйка зібрали тисячі євро для допомоги тваринам, які постраждали від війни.

Кіт Степан прославився завдяки ефектному фото, на якому він сидить за столом, спираючись на лікоть

Не так давно кіт повертався у рідний Харків, на його сторінці були опубліковані фото на фоні обстріляних будинків. Потім родина переїхала до Львова. Також у Степана з'явилася подруга – кшіка Стефанія, з якою він тепер живе разом.

Стефанія і Степан

Стефанія у Харкові

Кіт Степан прославився завдяки ефектному фото, на якому він сидить за столом, спираючись на лікоть – точнісінько як людина.

Степан готується до сну

Нагадаємо, Кіт Степан з Харкова представлятиме проєкт "Збережіть українську культуру", яке ініціювало Міністерство культури й інформаційної політики України.