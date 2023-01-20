Кіт Степан потрапив на обкладинку журналу Times Monaco

Кіт Степан з Харкова, відомий завдяки блогу з 1,3 млн підписниками, потрапив на обкладинку журналу Times Монако.
У березні 2022-го року кота вивезли з Харкова до Монако. В цей час його блог не оновлювався. Лише згодом хазяйка кота Анна повідомила, що вони зі Степаном у безпеці та знайшли притулок у Європі.
"Довгим і складним був для нас шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися й знайшли притулок. Ми жили там два місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. І ми щиро вдячні за нашу безпеку", – каже хазяйка кота Степана.
За її словами, красива природа та добре ставлення людей допомогли родині оговтатися від жахіть війни.
|Обкладинка з котом Степаном
Кіт Степан і його хазяйка зібрали тисячі євро для допомоги тваринам, які постраждали від війни.
|Кіт Степан прославився завдяки ефектному фото, на якому він сидить за столом, спираючись на лікоть
Не так давно кіт повертався у рідний Харків, на його сторінці були опубліковані фото на фоні обстріляних будинків. Потім родина переїхала до Львова. Також у Степана з'явилася подруга – кшіка Стефанія, з якою він тепер живе разом.
|Стефанія і Степан
|Стефанія у Харкові
Кіт Степан прославився завдяки ефектному фото, на якому він сидить за столом, спираючись на лікоть – точнісінько як людина.
|Степан готується до сну
Нагадаємо, Кіт Степан з Харкова представлятиме проєкт "Збережіть українську культуру", яке ініціювало Міністерство культури й інформаційної політики України.
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