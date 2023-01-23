Зимові канікули закінчились: скільки шкіл на Київщині повернулись до навчання

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 січня 2023

На Київщині після зимових канікул до навчання повернулось 507 закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА.

За очною та змішною формою навчання працює 421 освітній заклад, на дистанційці – 86.

Ще 131 школа перебуває на канікулах:

 Фото: .shock/Depositphotos
  • у Білоцерківському районі – 36 закладів освіти;
  • Броварському – 10;
  • Бучанському – 19;
  • Вишгородському – 10;
  • Обухівському – 33;
  • Фастівському – 23.

Нагадаємо, що рішення про подовжений відпочинок взимку у більшості шкіл прийняли восени. Тоді директори навчальних закладів затвердили графіки навчання: у низці закладів скасували осінні канікули

Однією з причин була економія  тепла та світла.

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