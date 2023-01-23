Зимові канікули закінчились: скільки шкіл на Київщині повернулись до навчання

На Київщині після зимових канікул до навчання повернулось 507 закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА.

За очною та змішною формою навчання працює 421 освітній заклад, на дистанційці – 86.

Ще 131 школа перебуває на канікулах:

у Білоцерківському районі – 36 закладів освіти;

Броварському – 10;

Бучанському – 19;

Вишгородському – 10;

Обухівському – 33;

Фастівському – 23.

Нагадаємо, що рішення про подовжений відпочинок взимку у більшості шкіл прийняли восени. Тоді директори навчальних закладів затвердили графіки навчання: у низці закладів скасували осінні канікули.

Однією з причин була економія тепла та світла.