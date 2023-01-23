Зимові канікули закінчились: скільки шкіл на Київщині повернулись до навчання

На Київщині після зимових канікул до навчання повернулось 507 закладів загальної середньої освіти.
Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА.
За очною та змішною формою навчання працює 421 освітній заклад, на дистанційці – 86.
Ще 131 школа перебуває на канікулах:
|Фото: .shock/Depositphotos
- у Білоцерківському районі – 36 закладів освіти;
- Броварському – 10;
- Бучанському – 19;
- Вишгородському – 10;
- Обухівському – 33;
- Фастівському – 23.
Нагадаємо, що рішення про подовжений відпочинок взимку у більшості шкіл прийняли восени. Тоді директори навчальних закладів затвердили графіки навчання: у низці закладів скасували осінні канікули.
Однією з причин була економія тепла та світла.
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