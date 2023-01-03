"5 канал" випустив чоловічу версію скандального календаря для збору на рації

Чоловіки-працівники "5 каналу" вирішили приєднатися до збору на рації та випустили свою версію оголеного календаря "Без цензури".
Про це повідомили на сторінці компанії.
"Наші чоловіки вирішили підтримати дівчат з календаря "Без цензури" і теж сфотографуватися заради донатів на рації.
А ще заради посмішок усіх жінок, які на фронті і в тилу. Жінок, на яких у цей складний час тримається наша країна", – зазначили у телекомпанії.
|Календар "5 каналу"
Ідею створення другої версії запропонували користувачі соцмереж.
"Наші чоловіки теж хочуть і вміють збирати донати, підтримувати і дарувати радість.
Якщо вас посміхнула наша листівка-привітання і ви хочете долучитися до благодійного збору, донатьте 50, 100 чи більше гривень на нашу банку", – пояснили в "5 каналі".
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Нагадаємо, телеканал на початку грудня випустив календар-2023 з оголеними працівницями. Кошти збирають на рації для українських військових.
Цей календар навіть "благословив" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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