"5 канал" випустив чоловічу версію скандального календаря для збору на рації

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 січня 2023

Чоловіки-працівники "5 каналу" вирішили приєднатися до збору на рації та випустили свою версію оголеного календаря "Без цензури".

Про це повідомили на сторінці компанії.

"Наші чоловіки вирішили підтримати дівчат з календаря "Без цензури" і теж сфотографуватися заради донатів на рації.

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А ще заради посмішок усіх жінок, які на фронті і в тилу. Жінок, на яких у цей складний час тримається наша країна", – зазначили у телекомпанії.

 Календар "5 каналу"

Ідею створення другої версії запропонували користувачі соцмереж. 

"Наші чоловіки теж хочуть і вміють збирати донати, підтримувати і дарувати радість.

Якщо вас посміхнула наша листівка-привітання і ви хочете долучитися до благодійного збору, донатьте 50, 100 чи більше гривень на нашу банку", – пояснили в "5 каналі".

Нагадаємо, телеканал на початку грудня випустив календар-2023 з оголеними працівницями. Кошти збирають на рації для українських військових.

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Цей календар навіть "благословив" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

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