Скільки буде вступників-2023 за оцінками МОН

У Міністерстві освіти та науки повідомили про очікувану кількість вступників до вищих навчальних закладів у 2023 році.

Орієнтовну кількість назвав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини" 31 грудня.

"Ми розраховуємо приблизно на 224 тисячі випускників, які планують вступати у 2023 році", – зазначив міністр.

Він нагадав, що через війну в Україні у 2023 році замість ЗНО також проводитимуть національний мультипредметний тест.

"Модель НМТ-2023 подібна моделі НМТ-2022, це той самий комп’ютерний тест, який учасники проходять у тимчасових екзаменаційних центрах або в закладах освіти чи в спеціально обладнаних центрах", – нагадав Шкарлет.

Він зазначив, що тестування можна буде пройти як і минулоріч закордоном – 32 країни готові провести НМТ.

Нагадаємо, у 2023 році міністерство внесло зміни до переліку обов'язкових предметів у НМТ. Зокрема, кожному абітурієнту треба буде скласти іспит з української мови та математики. Історію України можна буде обрати за бажанням, як додатковий предмет.

Таке рішення МОН обурило суспільство, тож громадські організації вимагають повернути історію до обов'язкових іспитів.