Скільки буде вступників-2023 за оцінками МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
5504
31 січня 2023

У Міністерстві освіти та науки повідомили про очікувану кількість вступників до вищих навчальних закладів у 2023 році.

Орієнтовну кількість назвав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини" 31 грудня.

"Ми розраховуємо приблизно на 224 тисячі випускників, які планують вступати у 2023 році", – зазначив міністр.

Він нагадав, що через війну в Україні у 2023 році замість ЗНО також проводитимуть національний мультипредметний тест.

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

"Модель НМТ-2023 подібна моделі НМТ-2022, це той самий комп’ютерний тест, який учасники проходять у тимчасових екзаменаційних центрах або в закладах освіти чи в спеціально обладнаних центрах", – нагадав Шкарлет.

Він зазначив, що тестування можна буде пройти як і минулоріч закордоном – 32 країни готові провести НМТ.

Нагадаємо, у 2023 році міністерство внесло зміни до переліку обов'язкових предметів у НМТ. Зокрема, кожному абітурієнту треба буде скласти іспит з української мови та математики. Історію України можна буде обрати за бажанням, як додатковий предмет.

Таке рішення МОН обурило суспільство, тож громадські організації вимагають повернути історію до обов'язкових іспитів.

Читайте також: Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023-му? Відповіли у МОН


Реклама:


 9
КУЛЬТУРА

ТЮГ подає голос: театрам потрібні відкриті конкурси директорів

Ірина Голіздра
 4999
Суспільство

"Прокидайся, твоєї школи більше немає". Як на місці зруйнованої Росією школи у Житомирі створюватимуть надсучасний ліцей

Стас Козлюк
 4143
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: австрійська імператриця Сісі, остання роль Павла Лі, лауреат Канн та інші фільми лютого

Олександр Гусев

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

ТЮГ подає голос: театрам потрібні відкриті конкурси директорів

Ірина Голіздра
Трансплантологи зможуть швидше доставляти органи: уряд дозволив їхати зі спецсигналами
Бабак Тимко ІІІ навіщував, коли настане весна 2023 року. ФОТО
"Чому ви не на фронті?": викладачка ДТЕУ відмовилася вести пару українською
Виховательці, яка катувала дітей, повідомили про підозру
Бебі-бум в Антарктиді: полярники показали, як пінгвіненя вилуплюється з яйця. ВІДЕО
Суспільство

"Прокидайся, твоєї школи більше немає". Як на місці зруйнованої Росією школи у Житомирі створюватимуть надсучасний ліцей

Стас Козлюк
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: австрійська імператриця Сісі, остання роль Павла Лі, лауреат Канн та інші фільми лютого

Олександр Гусев