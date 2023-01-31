Рятувальники попереджають про небезпеку лавин в Карпатах

У Карпатах очікують сходження снігової лавини.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
31 грудня температура на вершині Чорногірського хребта становить -12°С.
Рятувальники також повідомляють про погані погодні умови: вітер, туман та сніг на горі Піп Іван Чорногірський.
|Фото: ДСНС
"1 лютого на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Тож будьте уважними і враховуйте погодні умови перед походами в гори!", – попереджають у ДСНС.
Нагадаємо, що у зимових горах спостерігаються дуже нестабільні у погодні умови. Наприклад, кілька тижнів тому рятувальники також попереджали про небезпеку в Карпатах.
Проте, якщо погода покращиться, туристи зможуть помилуватися неймовірними краєвидами.
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