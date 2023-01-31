Рятувальники попереджають про небезпеку лавин в Карпатах

У Карпатах очікують сходження снігової лавини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

31 грудня температура на вершині Чорногірського хребта становить -12°С.

Рятувальники також повідомляють про погані погодні умови: вітер, туман та сніг на горі Піп Іван Чорногірський.

Фото: ДСНС

"1 лютого на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Тож будьте уважними і враховуйте погодні умови перед походами в гори!", – попереджають у ДСНС.

Нагадаємо, що у зимових горах спостерігаються дуже нестабільні у погодні умови. Наприклад, кілька тижнів тому рятувальники також попереджали про небезпеку в Карпатах.

Проте, якщо погода покращиться, туристи зможуть помилуватися неймовірними краєвидами.