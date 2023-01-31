Рятувальники попереджають про небезпеку лавин в Карпатах

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 січня 2023

У Карпатах очікують сходження снігової лавини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

31 грудня температура на вершині Чорногірського хребта становить -12°С.

Рятувальники також повідомляють про погані погодні умови: вітер, туман та сніг на горі Піп Іван Чорногірський.

 Фото: ДСНС

"1 лютого на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). 

Тож будьте уважними і враховуйте погодні умови перед походами в гори!", – попереджають у ДСНС.

Нагадаємо, що у зимових горах спостерігаються  дуже нестабільні у погодні умови. Наприклад, кілька тижнів тому рятувальники також попереджали про небезпеку в Карпатах.

Проте, якщо погода покращиться, туристи зможуть помилуватися неймовірними краєвидами

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