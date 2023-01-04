Поки весь світ останні 10 місяців гуглив новини про війну, що РФ розв'язала в Україні, ми шукали відповіді на запитання, де ховатися під час ракетного чи мінометного обстрілу; як вижити у разі хімічної або ядерної атаки; що зібрати до "тривожної валізки" тощо.

"Українська правда. Життя" багато спілкувалася на ці теми з військовими, рятувальниками, аналітиками, юристами, лікарями, хіміками-токсикологами, депутатами та освітянами. І цей перелік не є вичерпним.

Ми зібрали 8 найпопулярніших матеріалів на суспільно-важливі теми 2022 року, де відповідаємо, зокрема, на згадані запитання.

Реклама:

"Екстрена валізка" – це про підготовку і знання, а не про тривогу. Вона може знадобитися не лише під час війни, а й під час повені, пожежі, землетрусу чи інших ситуацій, коли потрібно швидко кудись виїхати.

Попри те, що пік евакуацій вже минув, поради щодо того, як правильно складати "тривожну валізу" залишаються актуальними дотепер. Щонайменше тому, що "сусід" зі сходу продовжує тероризувати Україну ракетами, тому краще тримати "екстрену валізку" напоготові на випадок, якщо доведеться йти в укриття чи бомбосховище.

З цього матеріалу ви дізнаєтесь:

які документи, зокрема дитячі, завжди мають бути з вами,

як правильно зберігати готівку,

як контакти та адреси необхідно виписати завчасно,

якими засобами варто запастися на випадок перебоїв зі зв'язком,

які ліки завжди мають бути у вашій аптечці,

що так "рятувальний набір" і з чого він складається,

яку їжу варто покласти до "тривожної валізки",

які засоби гігієни завжди мають бути у надлишку.

Також розповідаємо, яку валізку варто підготувати, якщо у вас є діти.

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, не всі мають можливість спуститися у належно обладнане бомбосховище чи укриття щонайменше через їхню відсутність. Водночас звичайний підвал може бути небезпечним.

У цьому матеріалі ми розповідаємо, які типи сховищ існують і на які з них варто звернути увагу у разі небезпеки. Деякі фахівці радять залишатися вдома під час повітряної тривоги, але при цьому дотримуватися "правила двох стін".

Ви також з'ясуєте:

що варто знати про сховки у багатоквартирному будинку і які з них найбільш безпечні,

коли потрібно спускатися до укриття і коли з нього виходити,

що треба брати до укриття,

чому споруди, збудовані після 1990-х можуть вас врятувати у разі ворожого "прильоту".

Росія – держава-терористка. Це – аксіома. 21 серпня 2013 року режим Асада за підтримки Росії атакував у Сирії власний народ нервовим агентом зарином. 14 березня цього року Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що знайдено підтвердження підготовки Росією хіматаки проти України.

Аби з'ясувати, як цивільному населенню реагувати на загрозу хімічної атаки та надавати першу допомогу, ми поспілкувалися з українськими хіміками та сирійськими лікарями військової медицини. У матеріалі ви знайдете відповіді на такі запитання:

що таке хімічна зброя,

які види газів може застосувати РФ,

якими шляхами "доставляють" хімічні агенти,

якими симптомами супроводжується дія кожного з них,

як реагувати у разі на загрозу хімічної атаки та надати першу допомогу.

Ми сподіваємось, що інформація з цього тексту вам ніколи не знадобиться, але пам'ятайте: обізнаний = озброєний.

Мобілізація

Президент Володимир Зеленський 24 лютого оголосив в Україні загальну мобілізацію. "УП. Життя" підготувала серію матеріалів, де розбиралася, що передбачає загальна мобілізація, кого можуть мобілізувати, а кого – ні.

Які можуть бути повістки, яка інформація має бути вказана у них, хто їх роздає і чому цей документ можуть вручити у громадському закладі або на роботі? Відповіді на усі ці запитання можна знайти у цьому тексті.

Також ми розбиралися спільно з юристами, чи можуть виписувати повістки представники тероборони; що робити, якщо ви отримали цей документ на блокпості і яке покарання загрожує за ухилення від мобілізації.

У день, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, тисячі чоловіків та жінок записалися до територіальної оборони. Ми з'ясували, яка ймовірність того, що непідготовлених бійців без необхідних навичок відправлятимуть на передову, і головне – що робити, якщо це сталося?

У тексті ви знайдете пояснення адвоката та Міністерства оборони щодо того, чому тероборону відправляють на передову.

Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

В умовах воєнного стану військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістки. Після цього вони мають прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та отримати повістку на проходження медкомісії. У цьому матеріалі ми детально описуємо:

що потрібно зробити перед медкомісією,

які процедури проходять військовозобов'язані старше 40 років,

які лікарі повинні оглядати військовозобов'язаного під час медкомісії.

Також ми розбиралися, як діяти, якщо людину визнали придатною для армії без належного огляду, та детально розписали, кого із військовозобов'язаних вважають придатними/непридатними/обмежено придатними до служби.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Ще 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язує деяких жінок стати на військовий облік. Йдеться про жінок із професіями, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями.

Ми розповідаємо про вимоги, яким мають відповідати жінки, які стають на військовий облік. Також пояснюємо, як це зробити, зокрема про документи, що потрібно принести у ТЦКСП за місцем реєстрації та особливості проходження медкомісії.

Ви також можете дізнатися про обов'язки жінок, які стають на облік та певні обмеження, які накладає відповідний статус.

А ще ми пояснюємо:

що означає роз’яснення Генштабу про "добровільне" взяття на облік для жінок,

чи повинні ставати на військовий облік студентки,

що буде, якщо жінка не стане на облік,

чи будуть мобілізувати жінок в Україні і кого з них можуть взяти у військо першочергово.

Воєнна історія

"УП. Життя" постійно розповідає, як живуть українці у сучасних реаліях. Кожна з цих історій – унікальна, але є те, що їх об'єднує – війна та її наслідки.

Історією 2022 року, яка зачепила понад 160 тисяч наших читачів, стала розповідь про трьох українок, які вимушено покинули рідний дім через війну. Її героїні –три жінки – Таня, Танюша та Тетяна. Наша журналістка записала цей репортаж, перебуваючи на борту евакуаційного автобуса до Литви:

Евакуаційний автобус. Фото: Вікторія Андрєєва

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"