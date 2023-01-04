Чотирилапа гвардійка Уна отримала медаль за пошук загиблих під завалами. ВІДЕО

Службова собака Дніпровської бригади НГУ імені генерал-майора Олександра Радієвського отримала відзнаку за пошук загиблих під завалами зруйнованого ракетою РФ будинку.

Чотирилапу гвардійку Уну нагодили медаллю "За віддану службу" III ступеня, повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Як розповідають військові, їхню напарницю нагородили за пошук людей під завалами. Кілька місяців тому росіяни поцілили ракетою у житлові квартали Дніпра.

Тоді інформації про імовірних постраждалих громадян під завалами зруйнованих вибухом будинків у рятувальників не було, тому до пошукових заходів довелося залучити кінолога Нацгвардії зі службовою собакою.

Того дня саме Уна знайшла і вказала на місце під уламками, де рятувальники знайшли тіла загиблих цивільних громадян.

За словами нацгвардійців, їхня чотирилапа напарниця більшість часу проводить на Донеччині, на позиціях з бійцями.

Спеціалізація Уни – пошук вибухонебезпечних речовин і розмінування.

"Під час ракетної атаки міста Дніпро вона перебувала на короткочасному відновленні й негайно прибула для допомоги на місце трагедії", – пригадують побратими Уни.

Зазначимо, Уна – не перша службова собака Нацгвардії, яку удостоюють медалі "За віддану службу". Нещодавно нацгвардійська службова вівчарка Ніка отримала медаль за розшук дитини, яка заблукала, відійшовши від рідного села.

Нагадаємо, українські кінологи показали, як тренують собак-рятувальників у Навчальному кінологічному центрі ДСНС.