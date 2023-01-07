Колядки для дітей: короткі та прості тексти для малечі на Різдво 2023

7 січня багато українців святкують Різдво, і незамінним елементом цього свята є колядування. Маленькі колядки для дітей варто вивчати навіть сучасній малечі.
Традиційно українці в більшості областей колядували перші три дні від Різдва, а на заході – зі Святвечора, йдеться у книзі "Народна культура українців: життєвий цикл людини".
Діти та підлітки зазвичай колядували зранку та ввечері і носили з собою Різдвяну зірку. У колядках завжди мали бути римовані доброзичення і прохання обдарувати – а господарі старалися щедро винагородити колядників за їхні побажання.
Які ж колядки можна запропонувати дітям зараз? Етнологиня, історикиня та доцент кафедри етнології та краєзнавства КНУ Наталія Громова поділилася з "Українською правдою. Життя" традиційними текстами для колядників з літератури.
А керівник інформаційного відділу департаменту інформації УГКЦ Тарас Жеплінський порадив, як легко вивчити колядки з дітьми.
Дитячі колядки
|Ігор Роп'яник, "Колядники йдуть"
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п’ятачок.
Джерело: уривок з книги "Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура". Обрядові функції дітей і підлітків.
...
Варіант дитячої колядки з Житомирщини:
Хутко даріте, нас не баріте,
Бо короткі свитки та померзли литки!
Візьміть ножа гострого,
Вріжте сала товстого.
А не мало, щоб з торби стирчало!
Дайте нам ковбасу, додому понесу,
Дайте кишку, да з’єм у затишку…
Джерело: Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). УНІСЕРВ, 2000.
…
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками світ благословляє.
Світ благословляє в бідній яскині –
Мир вашій хаті і вашій родині.
Нехай вашу хату все горе минає,
А щастя приходить – Христос ся рождає!
Джерело: книга "Прилетіли ангелята. Раз колядка, два колядка", видавництво "Свічадо" 2016.
...
Коляда, коляда
На поличку погляда.
Там ковбаси лежать,
Вони в шанічку біжать.
Дай, бабо, ковбасу –
Літом коней попасу.
Не даш ковбаси –
Хоть сама паси.
…
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
А як дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
…
Колядую, колядую,
Ковбасу чую.
Святий вечір!
А в кого, кого?
У діда свого.
Святий вечір!
Дайте ковбасу,
Я додому понесу.
Святий вечір!
Дайте круп’янку,
Потягну під лавку.
Святий вечір!
Дайте кишечку,
З’їм у затишечку
Святий вечір!
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|Софія Панчишин, "Різдво Христове"
Ой колядка, колядниця,
Дайте маку і кутиці.
Як не дасте, одкажіте,
Моїх ніжок не знобіте.
Я дитина маленькая,
Моя ніжка босенькая.
Пик, мик,
Дайте колядник пильно,
Бо в ноги зимно.
…
Коляда, коляда,
Дайте, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Та виломлю правий ріг,
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір!
Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.
...
Вибіг козел
Із нових сінець
Наставив пужку:
– Дайте пампушку!
Наставив рожок:
– Дайте пирожок!
Наставив жменьку:
– Дайте копійку.
…
Бігла теличка
Та з березничка
Та до дяді в двір –
Дай, дядю, пиріг!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір.
Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.
Прості й короткі колядки
Такі тексти можуть вивчити як діти 4-5 років, так і зовсім маленькі колядники:
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.
...
Я маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте:
Яблучка й горішки –
Будуть нам потішки.
Джерело: книга "Прилетіли ангелята. Раз колядка, два колядка", видавництво "Свічадо" 2016.
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Колядки для хлопчика
Я маленький хлопчик,
Виліз на стовпчик,
У дудочку граю,
Христа прославляю,
Вас з празником поздоровляю.
Джерело: уривок з книги "Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура". Обрядові функції дітей і підлітків.
...
Я маленький отрочок,
Із’їв куті горщечок,
На узвар поглядаю,
Вас із святом поздравляю.
А ви на це звертайте,
По варенику давайте.
Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.
...
Я малий колядничок,
Дайте грошей кулачок,
Дайте грошей повну жменю,
Я сховаю у кишеню.
Не давайте копійки,
Бо дрантиві кишеньки,
А давайте паперові,
Будьте газди гонорові.
Джерело: Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). – К.: УНІСЕРВ, 2000. – 191 с.:
Колядки для дівчинки
Я маленька паняночка,
Як у саду фіалочка.
Раненько встаю,
Оченята протираю,
З празничком поздравляю!
…
Я дівчинка маленька,
Спідничечка рябенька,
Чобітки коркові,
Будьте з празником здорові!
Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.
|Віктор Жмак, "Колядники"
Не забувайте, що колядувати може не лише малеча. Цей обряд був поширений і серед підлітків, і серед дорослих. Хлопці та дівчата не тільки колядували, а й вимовляли жартівливі примовки та приспівки, як-от:
Дайте нам коляду – бо далі йду.
Дайте нам курку – бо у вікно штуркну.
Дайте нам когута – бо рознесу ворота.
Після колядок українці також промовляли віншування – віршовані привітання, які є частиною різдвяного вертепу. Раніше ми ділилися добіркою традиційних різдвяних віншувань.
Як вивчити колядку з дитиною?
- Обирати прості колядки спеціально для дітей.
Спочатку варто вчити короткі колядки, а не починати зі складних текстів.
"Є потреба в дитячих колядках, щоб діти розуміли, що вони оспівують на Різдво. Є гарні колядки, де багато ласкавих слів про маленького Ісусика, про ангеляток.
Наприклад, "Прилетіли ангелята, мов пташата". Ми розуміємо, що насправді ангели не мають крил з пір'ям. Але Дитина потребує образів", – каже Тарас Жеплінський.
- Читати книги з колядками, вмикати дитині колядки на відео і співати разом.
Щоб вивчити колядку, батьки можуть вмикати записи колядування, співати разом з дітьми. Слова мають бути прості та зрозумілі, відповідати віку дитини.
- Показувати дитині мультики з елементами колядування.
Можна вмикати дітям мультики з релігійними сюжетами, де є колядування. Вони допоможуть малечі запам’ятати традиційні різдвяні образи та слова колядок.
"Можна вмикати мультики із колядками, у яких події візуалізовані, але слова легкі та зрозумілі. Це дуже важливо – плекати і поширювати для дітей колядки.
Нехай діти живуть своє дитинство і у свій спосіб прославляють народження Ісуса Христа", – вважає Тарас Жеплінський.
- Залучати дитину до колядування і не забувати про винагороду.
"У нас прийнято, щоб дитина не просто побажала, але отримала щось навзаєм. Мають бути якісь гостинці. Так дитина входить в цю систему взаємин", – додає отець Тарас.
Нагадаємо, раніше УП.Життя розповідала, якими бувають старовинні та сучасні колядки і що вони означають.
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