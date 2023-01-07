Колядки для дітей: короткі та прості тексти для малечі на Різдво 2023

7 січня багато українців святкують Різдво, і незамінним елементом цього свята є колядування. Маленькі колядки для дітей варто вивчати навіть сучасній малечі.

Традиційно українці в більшості областей колядували перші три дні від Різдва, а на заході – зі Святвечора, йдеться у книзі "Народна культура українців: життєвий цикл людини".

Діти та підлітки зазвичай колядували зранку та ввечері і носили з собою Різдвяну зірку. У колядках завжди мали бути римовані доброзичення і прохання обдарувати – а господарі старалися щедро винагородити колядників за їхні побажання.

Які ж колядки можна запропонувати дітям зараз? Етнологиня, історикиня та доцент кафедри етнології та краєзнавства КНУ Наталія Громова поділилася з "Українською правдою. Життя" традиційними текстами для колядників з літератури.

А керівник інформаційного відділу департаменту інформації УГКЦ Тарас Жеплінський порадив, як легко вивчити колядки з дітьми.

Дитячі колядки

Ігор Роп'яник, "Колядники йдуть"

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

Джерело: уривок з книги "Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура". Обрядові функції дітей і підлітків.

...

Варіант дитячої колядки з Житомирщини:

Хутко даріте, нас не баріте,

Бо короткі свитки та померзли литки!

Візьміть ножа гострого,

Вріжте сала товстого.

А не мало, щоб з торби стирчало!

Дайте нам ковбасу, додому понесу,

Дайте кишку, да з’єм у затишку…

Джерело: Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). УНІСЕРВ, 2000.

…

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками світ благословляє.

Світ благословляє в бідній яскині –

Мир вашій хаті і вашій родині.

Нехай вашу хату все горе минає,

А щастя приходить – Христос ся рождає!

Джерело: книга "Прилетіли ангелята. Раз колядка, два колядка", видавництво "Свічадо" 2016.

...

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даш ковбаси –

Хоть сама паси.

…

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

А як дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

…

Колядую, колядую,

Ковбасу чую.

Святий вечір!

А в кого, кого?

У діда свого.

Святий вечір!

Дайте ковбасу,

Я додому понесу.

Святий вечір!

Дайте круп’янку,

Потягну під лавку.

Святий вечір!

Дайте кишечку,

З’їм у затишечку

Святий вечір!

Софія Панчишин, "Різдво Христове"

Ой колядка, колядниця,

Дайте маку і кутиці.

Як не дасте, одкажіте,

Моїх ніжок не знобіте.

Я дитина маленькая,

Моя ніжка босенькая.

Пик, мик,

Дайте колядник пильно,

Бо в ноги зимно.

…

Коляда, коляда,

Дайте, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг,

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.

...

Вибіг козел

Із нових сінець

Наставив пужку:

– Дайте пампушку!

Наставив рожок:

– Дайте пирожок!

Наставив жменьку:

– Дайте копійку.

…

Бігла теличка

Та з березничка

Та до дяді в двір –

Дай, дядю, пиріг!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір.

Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.

Прості й короткі колядки

Такі тексти можуть вивчити як діти 4-5 років, так і зовсім маленькі колядники:

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.

...

Я маленький пастушок,

По коліна кожушок.

А ви, люди, чуйте,

Коляду рихтуйте:

Яблучка й горішки –

Будуть нам потішки.

Джерело: книга "Прилетіли ангелята. Раз колядка, два колядка", видавництво "Свічадо" 2016.

Колядки для хлопчика

Я маленький хлопчик,

Виліз на стовпчик,

У дудочку граю,

Христа прославляю,

Вас з празником поздоровляю.

Джерело: уривок з книги "Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура". Обрядові функції дітей і підлітків.

...

Я маленький отрочок,

Із’їв куті горщечок,

На узвар поглядаю,

Вас із святом поздравляю.

А ви на це звертайте,

По варенику давайте.

Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.

...

Я малий колядничок,

Дайте грошей кулачок,

Дайте грошей повну жменю,

Я сховаю у кишеню.

Не давайте копійки,

Бо дрантиві кишеньки,

А давайте паперові,

Будьте газди гонорові.

Джерело: Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). – К.: УНІСЕРВ, 2000. – 191 с.:

Колядки для дівчинки

Я маленька паняночка,

Як у саду фіалочка.

Раненько встаю,

Оченята протираю,

З празничком поздравляю!

…

Я дівчинка маленька,

Спідничечка рябенька,

Чобітки коркові,

Будьте з празником здорові!

Джерело: "Дитячий фольклор. Народна творчість". Упорядник Галина Довженок, видавництво Дніпро, 1986.

Віктор Жмак, "Колядники"

Не забувайте, що колядувати може не лише малеча. Цей обряд був поширений і серед підлітків, і серед дорослих. Хлопці та дівчата не тільки колядували, а й вимовляли жартівливі примовки та приспівки, як-от:

Дайте нам коляду – бо далі йду.

Дайте нам курку – бо у вікно штуркну.

Дайте нам когута – бо рознесу ворота.

Після колядок українці також промовляли віншування – віршовані привітання, які є частиною різдвяного вертепу. Раніше ми ділилися добіркою традиційних різдвяних віншувань.

Як вивчити колядку з дитиною?

Обирати прості колядки спеціально для дітей.

Спочатку варто вчити короткі колядки, а не починати зі складних текстів.

"Є потреба в дитячих колядках, щоб діти розуміли, що вони оспівують на Різдво. Є гарні колядки, де багато ласкавих слів про маленького Ісусика, про ангеляток.

Наприклад, "Прилетіли ангелята, мов пташата". Ми розуміємо, що насправді ангели не мають крил з пір'ям. Але Дитина потребує образів", – каже Тарас Жеплінський.

Читати книги з колядками, вмикати дитині колядки на відео і співати разом.

Щоб вивчити колядку, батьки можуть вмикати записи колядування, співати разом з дітьми. Слова мають бути прості та зрозумілі, відповідати віку дитини.

Показувати дитині мультики з елементами колядування.

Можна вмикати дітям мультики з релігійними сюжетами, де є колядування. Вони допоможуть малечі запам’ятати традиційні різдвяні образи та слова колядок.

"Можна вмикати мультики із колядками, у яких події візуалізовані, але слова легкі та зрозумілі. Це дуже важливо – плекати і поширювати для дітей колядки.

Нехай діти живуть своє дитинство і у свій спосіб прославляють народження Ісуса Христа", – вважає Тарас Жеплінський.

Залучати дитину до колядування і не забувати про винагороду.

"У нас прийнято, щоб дитина не просто побажала, але отримала щось навзаєм. Мають бути якісь гостинці. Так дитина входить в цю систему взаємин", – додає отець Тарас.

Нагадаємо, раніше УП.Життя розповідала, якими бувають старовинні та сучасні колядки і що вони означають.