В Україні скасували ДПА для 4-х та 9-х класів – Шкарлет

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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31 січня 2023

В Україні цього року, як і минулого, офіційно скасували проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів.

Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу про скасування ДПА і повернуло документ МОН, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 31 січня.

"Отже, 4 та 9 класи складати ДПА не будуть", – повідомив глава МОН.

Для учнів випускних 11-х класів державна підсумкова атестація також буде скасована, додав він. Наразі МОН очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту 8228-1, яким офіційно скасовується ДПА та запроваджується альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню – національний мультипредметний тест.

 Фото: davidagall2/Depositphotos

Також відповідний документ затверджує проведення вступних випробувань у форматі НМТ.

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Нагадаємо, цього року для вступу до університету випускники, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів. У 2023 формат тестування доопрацювали, надавши абітурієнтам вибір – який з предметів складати третім. До слова, Історію України зробили необов'язковим предметом.  

При цьому дисципліна на вибір вважатиметься "універсальною", адже з будь-яким набором предметів на НМТ випускник може подавати документи до будь-якого вузу на будь-яку спеціальність.

Крім того, організатори тестування дещо змінили технічну характеристику НМТ та формат оцінювання. Останнє викликало чимало невдоволення серед експертів. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі:

"Поріг у 10% – це санітарний мінімум": що не так з оцінюванням НМТ-2023


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