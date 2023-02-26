Знає найбільше таємниць: Буданов показав "бойового" кота Гюнтера. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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26 лютого 2023

Головний розвідник України Кирило Буданов показав кота, який проживає в Головному управлінні розвідки Міноборони. 

Чорний кіт з білим носиком та лапками на ім’я Гюнтер від народження живе на території ГУР МО України, розповів Буданов у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова. 

Гюнтер – справжній бойовий кіт. Пухнастий навіть пережив ракетний удар. 

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"Це місцевий кошара, це не котік", – описав тварину Кирило Буданов. 

Кіт Гюнтер. Скрін з документального проєкту Дмитра Комарова

Головний розвідник України пожартував, що цей кіт знає більше державних таємниць, ніж будь-хто в країні.

Кіт Гюнтер. Скрін з документального проєкту Дмитра Комарова

Нагадаємо, в одеських пожежників живе пес Мажор, а на Закарпатті несе службу незвичайний рятувальник – пес Сікро породи комондор.

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