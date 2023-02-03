80% закладів харчування України виконують закон про заборону куріння: дані моніторингу

У 2022 році 80% ресторанів, кафе і барів дотримувалися вимог антитютюнового законодавства, а саме не дозволяли курити сигарети та кальяни.

Про це свідчать дані моніторингу, проведеного волонтерами організації "Молодь вільна від куріння".

Волонтери перевірили 320 закладів у 5 містах України, а саме, у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Тернополі.

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Представники організації відвідували заклади у вечірній час, звертали увагу на непрямі свідчення порушення закону, а саме: наявність попільничок, тютюнового диму, усний дозвіл працівників курити в приміщенні та наявність інформаційних повідомлень про заборону куріння.

Волонтери перевірили 320 закладів у 5 містах України

У закладах, які порушують закон, найчастіше фіксували куріння кальянів (88%) та вживання сигарет для нагрівання та пристроїв до них (44 %). 27% порушень були пов’язанні з курінням, електронних сигарет, а 9% – класичних тютюнових виробів.

80% ресторанів, кафе і барів дотримувалися вимог антитютюнового законодавства

"На кожен зафіксований випадок порушення під час моніторингу ми надіслали звернення до Держпродспоживслужби. Ми сподіваємося на проактивну реакцію, яка зупинить порушення та шкоду працівникам і відвідувачам", – зазначив координатор всеукраїнської кампанії "Молодь вільна від куріння" Олег Слабоспицький.

У закладах, які порушують закон, найчастіше фіксували куріння кальянів

Наприкінці 2021 році Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, які забороняють куріння у громадських місцях.

Згідно з чинним законодавством відповідальність для закладів ресторанного господарства за куріння в приміщенні становить від 1 тис. до 10 тис. грн за кожне порушення.

З 11 липня 2023 року такий штраф становитиме 3 тис. грн за перше порушення впродовж року та 15 тис. грн за кожне наступне.

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У вересні 2022-го парламентарі не підтримали пом’якшення заборони на куріння в громадських місцях.