80% закладів харчування України виконують закон про заборону куріння: дані моніторингу

У 2022 році 80% ресторанів, кафе і барів дотримувалися вимог антитютюнового законодавства, а саме не дозволяли курити сигарети та кальяни.
Про це свідчать дані моніторингу, проведеного волонтерами організації "Молодь вільна від куріння".
Волонтери перевірили 320 закладів у 5 містах України, а саме, у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Тернополі.
Представники організації відвідували заклади у вечірній час, звертали увагу на непрямі свідчення порушення закону, а саме: наявність попільничок, тютюнового диму, усний дозвіл працівників курити в приміщенні та наявність інформаційних повідомлень про заборону куріння.
|Волонтери перевірили 320 закладів у 5 містах України
У закладах, які порушують закон, найчастіше фіксували куріння кальянів (88%) та вживання сигарет для нагрівання та пристроїв до них (44 %). 27% порушень були пов’язанні з курінням, електронних сигарет, а 9% – класичних тютюнових виробів.
|80% ресторанів, кафе і барів дотримувалися вимог антитютюнового законодавства
"На кожен зафіксований випадок порушення під час моніторингу ми надіслали звернення до Держпродспоживслужби. Ми сподіваємося на проактивну реакцію, яка зупинить порушення та шкоду працівникам і відвідувачам", – зазначив координатор всеукраїнської кампанії "Молодь вільна від куріння" Олег Слабоспицький.
|У закладах, які порушують закон, найчастіше фіксували куріння кальянів
Наприкінці 2021 році Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, які забороняють куріння у громадських місцях.
Згідно з чинним законодавством відповідальність для закладів ресторанного господарства за куріння в приміщенні становить від 1 тис. до 10 тис. грн за кожне порушення.
З 11 липня 2023 року такий штраф становитиме 3 тис. грн за перше порушення впродовж року та 15 тис. грн за кожне наступне.
У вересні 2022-го парламентарі не підтримали пом’якшення заборони на куріння в громадських місцях.
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