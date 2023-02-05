"Дуже невинно написано": киянка розповіла, як отримала запрошення на вечірку, де знущалися з дівчат

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 лютого 2023

27-річна киянка Аліна Левчук виклала фото запрошення на вечірку, організатори якої знімали напівоголених дівчат та, ймовірно, ґвалтували їх.  

Світлиною дівчина поділилась на сторінці в Twitter.

В коментарі для "Української правди. Життя" модель та власниця тату-студії Аліна Левчук розповіла, що раніше була незнайома з хлопцем, який надіслав запрошення на вечірку. Дівчина зізнається, що їй сподобалося те, що в ньому йдеться про "благодійний" захід. 

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"Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ – це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ані слова", – розповідає Аліна. 

 

Водночас дівчину зупинили ігри, які анонсували організатори. 

"Для мене дивні моменти: ігри в пляшечку, перевдягання якісь, тому я вирішила залишитися вдома", – каже дівчина. 

Про те, що мала запрошення на скандальну вечірку, Аліна зрозуміла через кілька днів, після її розголошення. 

Скрін зі сторінки Ярослави Кравченко

"Це не прикольчик, це страшні речі. В мене був інцидент у 2015 році, коли на одному заході після 2 ковтків вина мені стало погано і я думала, що помираю", – ділиться Аліна. 

У той день після інциденту, модель одразу вирушила додому. Зізнається, тривалий час думала що отруїлася салатом. 

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Допоки не дізналася, що організатор заходу славиться скандальними вечірками. 

"Я висвітлила це запрошення, бо воно дуже невинно написано. Хотіла попередити дівчат, аби вони були обережні. Бо ми не захищені в наш час", – каже дівчина. 

Нацполіція

Нагадаємо, організаторів вечірок, які знущалися з дівчат, залишили під вартою без права внесення застави. 

Раніше у соцмережі виклали відео, на яких блогери вели стріми з нетверезих вечірок, на яких організатори знущалися з дівчат. Поліція провела обшуки у квартирах блогерів і оголосила про підозру. 


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