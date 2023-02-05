"Дуже невинно написано": киянка розповіла, як отримала запрошення на вечірку, де знущалися з дівчат

27-річна киянка Аліна Левчук виклала фото запрошення на вечірку, організатори якої знімали напівоголених дівчат та, ймовірно, ґвалтували їх.

Світлиною дівчина поділилась на сторінці в Twitter.

В коментарі для "Української правди. Життя" модель та власниця тату-студії Аліна Левчук розповіла, що раніше була незнайома з хлопцем, який надіслав запрошення на вечірку. Дівчина зізнається, що їй сподобалося те, що в ньому йдеться про "благодійний" захід.

"Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ – це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ані слова", – розповідає Аліна.

Водночас дівчину зупинили ігри, які анонсували організатори.

"Для мене дивні моменти: ігри в пляшечку, перевдягання якісь, тому я вирішила залишитися вдома", – каже дівчина.

Про те, що мала запрошення на скандальну вечірку, Аліна зрозуміла через кілька днів, після її розголошення.

Скрін зі сторінки Ярослави Кравченко

"Це не прикольчик, це страшні речі. В мене був інцидент у 2015 році, коли на одному заході після 2 ковтків вина мені стало погано і я думала, що помираю", – ділиться Аліна.

У той день після інциденту, модель одразу вирушила додому. Зізнається, тривалий час думала що отруїлася салатом.

Допоки не дізналася, що організатор заходу славиться скандальними вечірками.

"Я висвітлила це запрошення, бо воно дуже невинно написано. Хотіла попередити дівчат, аби вони були обережні. Бо ми не захищені в наш час", – каже дівчина.

Нацполіція

Нагадаємо, організаторів вечірок, які знущалися з дівчат, залишили під вартою без права внесення застави.

Раніше у соцмережі виклали відео, на яких блогери вели стріми з нетверезих вечірок, на яких організатори знущалися з дівчат. Поліція провела обшуки у квартирах блогерів і оголосила про підозру.



