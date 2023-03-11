Хаббл виявив нову "неправильну" спіральну галактику. ФОТО

Вчені за допомогою космічного телескопа "Хаббл" виявили нову спіральну галактику NGC 5486.

Вона має неправильну форму та нечіткі звивисті спіральні рукави, через що її було важко виокремити, повідомляє NASA.

Тонкий диск галактики пронизаний рожевими ділянками, де утворюються зірки. Їх можна побачити довкола розсіяного сяяння серцевини NGC 5486.

Вона розташована поблизу набагато більшої галактики під назвою Вертушка, яка є одним із найвідоміших прикладів спіральної галактики "великого дизайну".

Фото: NASA

На відміну від "неправильної" галактики NGC 5486, у Вертушки помітні та чітко окреслені спіральні рукави. У 2006 році Хаббл зробив зображення цієї галактики, яке на той час було найбільшим та найдетальнішим.

NGC 5486 розташована на відстані 110 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Великої Ведмедиці.

Це спостереження зроблено на основі підбірки зображень Хаббла, за якими досліджують уламки, залишені надновими зірками типу ІІ.

Коли масивні зірки "помирають", то під час вибуху вони викидають величезну кількість газу та пилу. Галактика NGC 5486 стала місцем народження наднової зірки в 2004 році. Астрономи використали детальне зображення з удосконаленої камери для дослідження цього процесу.

Нагадаємо, у лютому в NASA повідомили, що Хаббл сфотографував "невловиму" галактику. Астрономи проаналізували знімки та дані, після чого виявили, що скупчення зірок і є новою галактикою.