Через повномасштабне вторгнення загинули понад 250 спортсменів – Мінспорту

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 березня 2023

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинуло 250 спортсменів та тренерів, 2 пластунів та 1 працівниця молодіжного центру.

Ці дані станом на 9 березня, повідомили у коментарі для "Української правди. Життя" у Міністерстві молоді та спорту.

16 спортсменів отримали поранення через воєнні дії, 28 – перебувають у полоні. Безвісти зниклими вважають 6 осіб.

Через атаки росіян та окупацію 95 спортивних об’єктів зруйновано повністю або знищено частково. 

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Ще 248 спортивних об'єктів мають суттєві або часткові пошкодження. Загальні збитки перевищують 250 млн доларів.

У травні 2022 у Спортивному комітету України створили проєкт "Янголи спорту". Кількість жертв майже рік тому жертв у царині спорту сягала 33 людей.

Нагадаємо, у Дніпрі російська ракета влучила у багатоповерхівку. Серед загиблих був тренер з боксу Михайло Кореновський.

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