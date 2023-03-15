Не паліть сухостій: за добу рятувальники загасили десятки пожеж. ФОТО

За останню добу ДСНС загасили десятки пожеж в екосистемах – зокрема, через підпал сухостою та необережне поводження з вогнем.
Протягом минулої доби рятувальники Івано-Франківщини 16 разів виїжджали ліквідовувати пожежі сухої трави на відкритих територіях у багатьох районах області.
Загальна площа пожеж становила близько 2 га, повідомляє ДСНС.
"Актуальна "болюча" тема сьогодення – пожежі в екосистемах! Весна принесла нам не лише теплу погоду, але й пожежі в екосистемах.
Здебільшого їх провокують саме громадяни, які зачасту спалюють сухостій під час робіт на присадибних ділянках", – кажуть пожежники.
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|Фото: ДСНС
На Львівщині за добу вогнеборці ліквідували 34 пожежі сухої трави та чагарнику. Вогонь знищив понад 2,5 га сухостою через необережне поводження з вогнем.
А на Рівненщині загасили 2 пожежі на відкритих територіях. Горіла суха трава та чагарники у Рівненському та Дубенському районах області.
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|У ДСНС занепокоєні виникненням пожеж в екосистемах
"Вкотре звертаємося до громадян з проханням не провокувати пожежі в екосистемах! Пам'ятайте, що навіть невелике загорання при сухій та вітряній погоді може стати причиною масштабної пожежі.
До того ж, такого роду загорання шкодять не лише навколишньому середовищу, але й людям!" – наголошують у ДСНС.
Випалювання сухостою НЕ сприяє підвищенню врожайності ґрунту, а навпаки – шкодить екосистемі, знищуює живу природу і може призвести до загибелі людей.
Якщо ви стали свідком пожежі – негайно повідомте за екстреним номером Служби порятунку 101, додають надзвичайники.
|Минулої доби вогнеборці загасили десятки пожеж
Нагадаємо, минулого року Рада посилила відповідальність за підпал сухостою під час війни: навмисні підпали тепер вважаються диверсією.
Паліям трави може загрожувати від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також раніше ми назвали 11 причин, чому палити суху траву і листя шкідливо.
А в Мереф’янській громаді на Харківщині ділилися досвідом, як зменшити обсяги сміття без підпалу, а за допомогою компостування органічних відходів.
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