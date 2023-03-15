Не паліть сухостій: за добу рятувальники загасили десятки пожеж. ФОТО

За останню добу ДСНС загасили десятки пожеж в екосистемах – зокрема, через підпал сухостою та необережне поводження з вогнем.

Протягом минулої доби рятувальники Івано-Франківщини 16 разів виїжджали ліквідовувати пожежі сухої трави на відкритих територіях у багатьох районах області.

Загальна площа пожеж становила близько 2 га, повідомляє ДСНС.

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"Актуальна "болюча" тема сьогодення – пожежі в екосистемах! Весна принесла нам не лише теплу погоду, але й пожежі в екосистемах.

Здебільшого їх провокують саме громадяни, які зачасту спалюють сухостій під час робіт на присадибних ділянках", – кажуть пожежники.

Фото: ДСНС

На Львівщині за добу вогнеборці ліквідували 34 пожежі сухої трави та чагарнику. Вогонь знищив понад 2,5 га сухостою через необережне поводження з вогнем.

А на Рівненщині загасили 2 пожежі на відкритих територіях. Горіла суха трава та чагарники у Рівненському та Дубенському районах області.

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У ДСНС занепокоєні виникненням пожеж в екосистемах

"Вкотре звертаємося до громадян з проханням не провокувати пожежі в екосистемах! Пам'ятайте, що навіть невелике загорання при сухій та вітряній погоді може стати причиною масштабної пожежі.

До того ж, такого роду загорання шкодять не лише навколишньому середовищу, але й людям!" – наголошують у ДСНС.

Випалювання сухостою НЕ сприяє підвищенню врожайності ґрунту, а навпаки – шкодить екосистемі, знищуює живу природу і може призвести до загибелі людей.

Якщо ви стали свідком пожежі – негайно повідомте за екстреним номером Служби порятунку 101, додають надзвичайники.

Минулої доби вогнеборці загасили десятки пожеж

Нагадаємо, минулого року Рада посилила відповідальність за підпал сухостою під час війни: навмисні підпали тепер вважаються диверсією.

Паліям трави може загрожувати від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також раніше ми назвали 11 причин, чому палити суху траву і листя шкідливо.

А в Мереф’янській громаді на Харківщині ділилися досвідом, як зменшити обсяги сміття без підпалу, а за допомогою компостування органічних відходів.