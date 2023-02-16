На Волині чоловіка, який спалив 14 га лісу, засудили до 6 років тюрми

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 лютого 2023

У Волинській області засудили чоловіка, який спалив 14 гектарів лісу майже 3 роки тому, а також скоїв крадіжку.

38-річний житель села Тойкут Ковельського району потрапить за ґрати на 6 років, повідомляє Волинська обласна прокуратура.

"Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про знищення лісових масивів вогнем, що спричинило тяжкі наслідки, а також крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 245, ч. 4 ст. 185 КК України)", – кажуть правоохоронці.

Слідство встановило, що чоловік, який раніше був судимий, підпалив гілля та суху траву в урочищі "Панське" 23 квітня 2020 року.

Це урочище межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства "Тур".

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 Фото ілюстративне: nirutdps/Depositphotos

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Вогонь поширився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га, що заподіяло матеріальні збитки на суму понад 600 тисяч гривень.

Також 9 жовтня 2022 року обвинувачений викрав мобільний телефон із будинку в селі Заріччя Ковельського району.

"Визнавши чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів, Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі", – додають у прокуратурі.

Нагадаємо, рятувальники і Міндовкілля закликають не палити сухостій, гілля, ліси – це катастрофічно шкодить довкіллю і сприяє виникненню респіраторних та онкозахворювань у людей

Також у березні минулого року Верховна Рада посилила відповідальність за підпали в умовах воєнного стану, визнавши їх злочинами проти національної безпеки (стаття 113 Кримінального кодексу "Диверсія").

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