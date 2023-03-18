До появи COVID-19 можуть бути причетні єнотовидні собаки – дослідження

До появи вірусу COVID-19 могли бути причетні єнотовидні собаки, якими торгували на ринку в китайському Ухані, де стався спалах епідемії.

Про це йдеться в аналізі, який опублікували в науковій базі даних Gisaid, пише The Guardian.

Як зазначають в The Atlantic, генетичні зразки для дослідження нещодавно завантажити в міжнародну базу даних, втім, коли вчені запитали про них у Китаю, їх видалили.

Міжнародна група експертів з вірусів вивчила генетичні зразки з ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, які були взяті в перші тижні після початку епідемії.

На той час тварин з ринку вже прибрали, втім, дослідники взяли мазки зі стін, підлог, металевих кліток і візків, які часто використовували для перевезення тварин.

Позитивний результат на коронавірус дали ті мазки, в яких був присутній генетичний матеріал єнотовидного собаки. Водночас, за словами науковців, це не доводить, що саме ці тварини стали джерелом вірусу.

"Виявлення єнотовидних собак, інфікованих Sars-CoV-2, посилює вірогідність того, що інфіковані коронавірусом сільськогосподарські тварини були важливою ланкою в низці подій, які призвели до пандемії COVID-19. Однак це не спростовує теорії витоку вірусу з лабораторії", – каже Джонатан Стойе, вірусолог та старший керівник групи в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні.

Що саме спровокувало появу вірусу COVID-19, досі остаточно невідомо.

"Я думаю, що ми підходимо до того моменту, коли ми можемо дивитися на COVID-19 так само, як дивимось на сезонний грип", - сказав Майкл Райан, директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї.

Перед тим Міністерство енергетики США заявляло про ймовірне виникнення пандемії через витік з лабораторії в Китаї.

Хоча у 2020 році вчені з науково-дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute та інших установ заявили, що вірус має природнє походження.

Всесвітня організація охорони здоров'я також припускала, що "вірус, імовірно, вперше поширився від інфікованих кажанів до людей через проміжну тварину-носія".

Однак учені не мають достатньо доказів, щоб підтвердити версію про кажанів.