В Україні створили перший банк довгострокового зберігання еритроцитів

У столиці на базі Київського міського центру крові створили єдиний в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів.

Створення банку забезпечить наявність компонентів рідкісних груп крові, які можуть бути у дефіциті, коли терміново потрібні, або потрібні у великій кількості під час надзвичайних подій.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram.

"Можливість реалізується за рахунок продовження терміну зберігання еритроцитів до 30 років. Зараз максимальний термін зберігання складає до 42 діб", – кажуть у КМДА.

Також створення банку дозволить зробити запаси еритроцитів рідкісних фенотипів.

Фото: eranicle /Depositphotos

Міська влада запевняє, що для оснащення банку до Київського міського центру крові вже поставили необхідне обладнання.

"Проєкт реалізовано у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації", – додають у КМДА.

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