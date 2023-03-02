В Україні створили перший банк довгострокового зберігання еритроцитів 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 березня 2023

У столиці на базі Київського міського центру крові створили єдиний в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів.

Створення банку забезпечить наявність компонентів рідкісних груп крові, які можуть бути у дефіциті, коли терміново потрібні, або потрібні у великій кількості під час надзвичайних подій. 

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram.

"Можливість реалізується за рахунок продовження терміну зберігання еритроцитів до 30 років. Зараз максимальний термін зберігання складає до 42 діб", – кажуть у КМДА.

Також створення банку дозволить зробити запаси еритроцитів рідкісних фенотипів.

 Фото: eranicle/Depositphotos

Міська влада запевняє, що для оснащення банку до Київського міського центру крові вже поставили необхідне обладнання.

"Проєкт реалізовано у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації", – додають у КМДА.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи вистачає донорської крові під час боїв за Бахмут.

Також донорам пояснили, чи можна здавати кров після COVID-19 або вакцинації.

Читайте також: Чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров? Пояснює МОЗ


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