Де українцям отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів

Українці в умовах війни можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, куди можна звернутися по допомогу.
Консультації надаються як онлайн після залишення заявки, так і по телефону та відеозв’язку.
Онлайн-сервіси з психологічним консультуванням:
- У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування.
Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.
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- У Національній психологічній асоціації консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок.
Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.
- Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені".
- Lifeline Ukraine – гаряча лінія, яка працює цілодобово.
Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.
- Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на платформі "Людина в біді". Їх надають за номером: 0 800 210 160.
Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.
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