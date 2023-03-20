Де українцям отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів

Українці в умовах війни можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, куди можна звернутися по допомогу.

Консультації надаються як онлайн після залишення заявки, так і по телефону та відеозв’язку.

Онлайн-сервіси з психологічним консультуванням:

У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування.

Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.

Фото: Milkos /Depositphotos

У Національній психологічній асоціації консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок.

Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.

Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені".

Lifeline Ukraine – гаряча лінія, яка працює цілодобово.

Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.

Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на платформі "Людина в біді". Їх надають за номером: 0 800 210 160.

Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.