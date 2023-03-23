"Починаємо з себе": Бабак услід за Лісовим подав дисертацію на перевірку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 березня 2023

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак подав свою дисертацію на перевірку щодо плагіату до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

У разі виявлення академічної недоброчесності він відмовиться від наукового ступеня. Про це Бабак заявив у своєму Telegram-каналі.

"Ми з Оксеном Васильовичем в перший день сіли і проговорили основні принципи освітньої політики. Одним з них є принцип академічної доброчесності. Ми хочемо очистити систему, і для того, щоб це зробити, ми почнемо з себе.

Ми вже зробили перший крок і подали заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку. Якщо будуть знайдені будь-які відхилення академічної доброчесності, ми готові відмовитись від наших наукових ступенів", – заявив Сергій Бабак. 

 Скриншот з відеозвернення

Сергія Бабака вже ловили на академічній недоброчесності. Він став плагіатором 2019 року за версією групи науковців "Дисергейт".

Фахівці також проаналізували дисертацію Бабака за 2016 рік. Там зайшли плагіат з російських джерел та ненадруковані книги з майбутнього у списку літератури.

Нагадаємо, новий очільник МОН зранку 23 березня заявив, що подав свою роботу до НАЗЯВО на перевірку на плагіат.

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