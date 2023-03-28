"Загрожує суспільній моралі": ПЦУ проти законопроєкту про одностатеві партнерства

Священнослужителі Православної Церкви України виступили проти створення інституту "реєстрованого партнерства", що передбачає поданий до парламенту законопроєкт № 9103.

Про це повідомляє ПЦУ.

Відповідний документ передбачає реєстрацію "одностатевих партнерств". В рамках документу, у разі його ухвалення, планують запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар.

Утім, Священний Синод ухвалив заяву, де називає "реєстроване партнерство" таким, що "суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки".

На думку священнослужителів, законопроєкт "несе загрозу для суспільної моралі", зокрема для "фізичного та морального здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, що створена на підставі шлюбу чоловіка і жінки".

У ПЦУ також вважають, що ухвалення законопроєкту в результаті може погіршити демографічну ситуацію в Україні.

"Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України", – додали у ПЦУ.

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун подала у ВР законопроєкт про цивільні партнерства для реєстрації одностатевих шлюбів.

Відповідно до законопроєкту, цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися як військові, так і цивільні, одностатеві чи різностатеві пари.

Законопроєкт також може допомогти одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки; питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті, зникнення партнера чи партнерки.