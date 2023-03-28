"Загрожує суспільній моралі": ПЦУ проти законопроєкту про одностатеві партнерства

Священнослужителі Православної Церкви України виступили проти створення інституту "реєстрованого партнерства", що передбачає поданий до парламенту законопроєкт № 9103.

Про це повідомляє ПЦУ.

Відповідний документ передбачає реєстрацію "одностатевих партнерств". В рамках документу, у разі його ухвалення, планують запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар.

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Утім, Священний Синод ухвалив заяву, де називає "реєстроване партнерство" таким, що "суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки".

На думку священнослужителів, законопроєкт "несе загрозу для суспільної моралі", зокрема для "фізичного та морального здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, що створена на підставі шлюбу чоловіка і жінки".

У ПЦУ також вважають, що ухвалення законопроєкту в результаті може погіршити демографічну ситуацію в Україні.

"Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України", – додали у ПЦУ.

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун подала у ВР законопроєкт про цивільні партнерства для реєстрації одностатевих шлюбів.

Відповідно до законопроєкту, цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися як військові, так і цивільні, одностатеві чи різностатеві пари.

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Законопроєкт також може допомогти одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки; питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті, зникнення партнера чи партнерки.