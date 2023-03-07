У Верховну Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
15740
7 березня 2023

Народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби. 

Про це Інна Совсун повідомила у Facebook.

Цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Реклама:

Депутатка розповіла, що працювала над проєктом протягом 9 місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти. 

Фото: Інна Совсун/Facebook

"Я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших", – написала Інна Совсун. 

Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

"Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль. Їхня любов на часі", – додала народна депутатка.

Депутати мають підписати проєкт протягом 5 днів.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Законопроект про реєстровані цивільні партнерства до Парламенту також планує подати Міністерство юстиції. 

Реклама:

В рамках законопроєкту планують, зокрема:

  • запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар;
  • прописати конкретний перелік прав партнерів в реєстрованому партнерстві;
  • визначити коло питань, яке може регулюватися партнерським договором;
  • одностатеві шлюби, що укладені між громадянами України в іноземних країнах, планується прирівняти до цивільного партнерства в Україні.

Нагадаємо, петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів. 

Читайте також: "Вийду заміж за військового-гея": українка оголосила про шлюб, щоб допомогти другові


Реклама:


Реклама:
 8045
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4273
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3448
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат