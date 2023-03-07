У Верховну Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства

Народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби.
Про це Інна Совсун повідомила у Facebook.
Цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.
Депутатка розповіла, що працювала над проєктом протягом 9 місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти.
|Фото: Інна Совсун/Facebook
"Я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших", – написала Інна Совсун.
Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.
"Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль. Їхня любов на часі", – додала народна депутатка.
Депутати мають підписати проєкт протягом 5 днів.
|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
Законопроект про реєстровані цивільні партнерства до Парламенту також планує подати Міністерство юстиції.
В рамках законопроєкту планують, зокрема:
- запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар;
- прописати конкретний перелік прав партнерів в реєстрованому партнерстві;
- визначити коло питань, яке може регулюватися партнерським договором;
- одностатеві шлюби, що укладені між громадянами України в іноземних країнах, планується прирівняти до цивільного партнерства в Україні.
Нагадаємо, петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів.
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