У Верховну Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 березня 2023

Народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби. 

Про це Інна Совсун повідомила у Facebook.

Цивільним (реєстрованим) партнерством можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Депутатка розповіла, що працювала над проєктом протягом 9 місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти. 

Фото: Інна Совсун/Facebook

"Я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших", – написала Інна Совсун. 

Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

"Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль. Їхня любов на часі", – додала народна депутатка.

Депутати мають підписати проєкт протягом 5 днів.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Законопроект про реєстровані цивільні партнерства до Парламенту також планує подати Міністерство юстиції. 

В рамках законопроєкту планують, зокрема:

  • запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар;
  • прописати конкретний перелік прав партнерів в реєстрованому партнерстві;
  • визначити коло питань, яке може регулюватися партнерським договором;
  • одностатеві шлюби, що укладені між громадянами України в іноземних країнах, планується прирівняти до цивільного партнерства в Україні.

Нагадаємо, петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів. 

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