Оголосили фіналістів журналістської премії імені Ґонгадзе-2023

Став відомий короткий список номінантів премії імені Георгія Ґонґадзе за 2023 рік.

До списку увійшли журналісти Богдан Логвиненко, Андрій Дубчак і Сергій Сидоренко, повідомили на сайті премії.

Лауреата Премії традиційно оголосять у Києві 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе. Лауреат отримує статуетку та грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

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Що відомо про номінантів

Андрій Дубчак – фотограф, воєнний кореспондент, засновник інтерактивного проєкту DonbasFrontliner. До повномасштабного вторгнення Росії розповідав про війну на сході України через історії військових і цивільних, а після 24 лютого 2022 року – знімав в усіх гарячих точках війни. З 2003 року співпрацює з "Радіо Свобода".

Богдан Логвиненко – письменник, журналіст, ведучий, інтерв’юєр, фотограф. У 2016 році заснував проєкт Ukraїner. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним із найважливіших пріоритетів Ukraїner стали оповіді про незламність українців, розказані різними мовами на різних платформах. Фіналіст Премії імені Георгія Ґонґадзе за 2020 рік.

Сергій Сидоренко – журналіст, співзасновник та головний редактор видання "Європейська правда". З 2014 року воно виросло в потужне й популярне медіа про міжнародну політику та євроінтеграцію. 2021 року його відзначали національною премією "Високі стандарти журналістики" у номінації "За сталий, якісний медійний проєкт/продукт". Раніше Сергій Сидоренко працював у газеті "Коммерсант-Україна". Фіналіст Премії імені Георгія Ґонґадзе за 2022 рік.

Фіналісти премії-2023

Сергій Сидоренко вже номінувався на премію у 2022-му, а Богдан Логвиненко – у 2020-му.

За умовами премії, лише члени Капітули (журі) мають право номінувати журналістів на її здобуття та визначати володарів спеціальних відзнак.

Цьогоріч до Капітули Премії імені Георгія Ґонґадзе ввійшли:

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дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Ґонґадзе;

президент Українського ПЕН, філософ, письменник і журналіст Володимир Єрмоленко;

журналістка, співзасновниця видання "Українська правда" Олена Притула;

декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук;

меценатка Премії Ґонґадзе Оксана Просоленко;

лауреат Премії Ґонґадзе-2022 Євген Малолєтка;

лауреат Премії Ґонґадзе-2022 Мстислав Чернов;

лауреатка Премії Ґонґадзе-2021 Мирослава Барчук;

лауреат Премії Ґонґадзе-2020 Павло Казарін;

журналіст і медіаменеджер Зураб Аласанія.

Премія імені Георгія Ґонґадзе була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою, powered kmbs Alumni platform та виданням "Українська правда".

Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022).

Фіналістами минулорічної Премії стали головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко і головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Також вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе Капітула вручила Спеціальну відзнаку. Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".