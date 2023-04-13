Спартак Суббота обіцяє викласти спростування гучного розслідування

Психолог і співведучий "Подкаст-терапії" Спартак Суббота, якого звинуватили в шахрайстві, пообіцяв викласти спростування після резонансного розслідування.
У Telegram-каналі Спартак написав, що "будуватиме позиції захисту" поступово, у вільний від роботи час.
"Вчора провів плідну зустріч з адвокатами, потім працював у звичному режимі, а щойно прийшов з тренування і включаюся в процес свого захисту. Так, саме захисту. Тому, що коли на тебе нападають, ти маєш захищатися", – написав Суббота.
Він додав, що "немає нічого нового у тому, що відбувається".
Читайте також: Брехав про освіту і ступінь: вийшло гучне розслідування про "психотерапевта" Спартака Субботу
|Психолог Спартак Суббота обіцяє судитись через розслідування і надати докази правоти
"Наведу приклад із соціальної психології: Ісус Христос, біблійний герой. Спочатку люди кричали йому "слава" і боготворили. Трохи пізніше цей же натовп перед Пілатом кричав "розіпни його!", хоча він не зробив їм нічого поганого.
Більшість із них навіть не знали його. Але громадська думка змінилася, його розіп’яли, а потім громадська думка знову змінилася і ви самі знаєте, що було далі. Раджу подумати над цим", – написав Суббота.
Водночас він зауважив, що не порівнює себе з Христом, а наводить приклад поведінки суспільства. Зрештою, психолог обіцяє "боротися за свою репутацію до кінця".
"Крок за кроком я буду публікувати у своєму Telegram грунтовні руйнування вигаданих звинувачень. Коли істина буде доведена, в близькому колі залишаться тільки ті, хто був поруч в ці дні.
Хто святий – хай перший жбурне камінюку. Але часто виявляється, хто жбурляє каміння – далекий від святості. Всім дякую, чекайте на наступні новини", – написав він.
"Українська правда. Життя" запропонувала Спартаку Субботі надати спростування обвинувачень та докази, які б підтвердили його правоту.
Спартак повідомив, що спершу зробить це в юридичній площині.
|Співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Євген Янович раніше заявив, що проєкт припиняє існування
Нагадаємо, раніше Суббота обіцяв оскаржувати в суді звинувачення у шахрайстві та неетичній поведінці після резонансного розслідування Іллі Полудьонного.
Автор надав свідчення того, що Спартак міг не мати медичної освіти, представляючись як "психіатр", приписувати собі науковий ступінь за 5 років до захисту кандидатської і брехати про роботу в СБУ.
Також у розслідуванні фігурує розповідь клієнтки про сексуальні стосунки з психотерапевтом Спартаком і звинувачення в порушенні етики.
Після публікації матеріалу співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Євген Янович заявив, що проєкт припиняє своє існування, і вибачився перед глядами.
Євген очікує, що розгляд справи у судовому порядку "має розставити все на свої місця".
Читайте також: У Національній психологічній асоціації розповіли, чи перевірятимуть діяльність Спартака Субботи