Спартак Суббота обіцяє викласти спростування гучного розслідування

Психолог і співведучий "Подкаст-терапії" Спартак Суббота, якого звинуватили в шахрайстві, пообіцяв викласти спростування після резонансного розслідування.

У Telegram-каналі Спартак написав, що "будуватиме позиції захисту" поступово, у вільний від роботи час.

"Вчора провів плідну зустріч з адвокатами, потім працював у звичному режимі, а щойно прийшов з тренування і включаюся в процес свого захисту. Так, саме захисту. Тому, що коли на тебе нападають, ти маєш захищатися", – написав Суббота.

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Він додав, що "немає нічого нового у тому, що відбувається".

Психолог Спартак Суббота обіцяє судитись через розслідування і надати докази правоти

"Наведу приклад із соціальної психології: Ісус Христос, біблійний герой. Спочатку люди кричали йому "слава" і боготворили. Трохи пізніше цей же натовп перед Пілатом кричав "розіпни його!", хоча він не зробив їм нічого поганого.

Більшість із них навіть не знали його. Але громадська думка змінилася, його розіп’яли, а потім громадська думка знову змінилася і ви самі знаєте, що було далі. Раджу подумати над цим", – написав Суббота.

Водночас він зауважив, що не порівнює себе з Христом, а наводить приклад поведінки суспільства. Зрештою, психолог обіцяє "боротися за свою репутацію до кінця".

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"Крок за кроком я буду публікувати у своєму Telegram грунтовні руйнування вигаданих звинувачень. Коли істина буде доведена, в близькому колі залишаться тільки ті, хто був поруч в ці дні.

Хто святий – хай перший жбурне камінюку. Але часто виявляється, хто жбурляє каміння – далекий від святості. Всім дякую, чекайте на наступні новини", – написав він.

"Українська правда. Життя" запропонувала Спартаку Субботі надати спростування обвинувачень та докази, які б підтвердили його правоту.

Спартак повідомив, що спершу зробить це в юридичній площині.

Співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Євген Янович раніше заявив, що проєкт припиняє існування

Нагадаємо, раніше Суббота обіцяв оскаржувати в суді звинувачення у шахрайстві та неетичній поведінці після резонансного розслідування Іллі Полудьонного.

Автор надав свідчення того, що Спартак міг не мати медичної освіти, представляючись як "психіатр", приписувати собі науковий ступінь за 5 років до захисту кандидатської і брехати про роботу в СБУ.

Також у розслідуванні фігурує розповідь клієнтки про сексуальні стосунки з психотерапевтом Спартаком і звинувачення в порушенні етики.

Після публікації матеріалу співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Євген Янович заявив, що проєкт припиняє своє існування, і вибачився перед глядами.

Євген очікує, що розгляд справи у судовому порядку "має розставити все на свої місця".