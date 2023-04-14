Актор Янович "висповідався" про історію дружби зі Спартаком Субботою

Актор і комік Євген Янович, співведучий проєкту "Подкаст-терапія" записав відео, в якому розповів свою історію знайомства та співпраці зі Спартаком Субботою.

Спартака Субботу звинувачують у тому, що його документи про освіту – фальшиві, а ім’я – несправжнє. Також йому закидають те, що він начебто мав секс з клієнткою.

Євген Янович каже, що познайомився зі Спартаком Субботою у листопаді 2021-го на Львівщині на семінарі. Актора вразила анкета Субботи, в якій він зазначив, що є психіатром, психотерапевтом, кандидатом психологічних наук, керівником Інституту когнітивного моделювання, був радником міністра охорони здоров’я, прослухав оксфордську програму тощо.

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За словами Яновича, Спартак Суббота складав про себе добре враження. Особливо йому сподобалося, що новий знайомий любив чорний гумор.

"27 лютого 2022 року після початку війни Спартак сказав мені, що служить у теробороні, а також є членом таємної організації ТОВ "СБУ", і що він раніше був в АТО. У мене було відчуття гордості за товариша і почуття провини за те, що я не там", – каже комік.

Деякий час Спартак перебував на заході України, а потім повернувся у Київ. Саме тоді чоловіки вирішили робити спільний проєкт "Подкаст терапія"

."Ми сильно зблизилися. Спартак розповідав мені про мамину квартиру в Ірпені, у якій згоріли документи, про колишню дружину і складне дитинство", – згадує Янович.

Сумісний проєкт Євгена і Спартака був успішним.

"Ми підіймали чимало важливих під час війни тем. Наша аудиторія зростала, ми почали проводити офлайн-зустрічі, збирали аншлаги, отримували тисячі повідомлень від глядачів, які писали, що наш проєкт допомагає їм тримати кукуху. А також, що після наших подкастів вирішили піти до психологів. До того ж ми віддавали 20% прибутків на ЗСУ. Я відчував себе мало не всесильним", – згадує актор.

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Водночас у мережі з’являлися дописи психолога Артема Осипяна, у яких йшлося про те, що зі Спартаком Субботою "не все так однозначно". Утім, Євген Янович не вірив, підтримував друга і навіть хотів вступитися за нього. Однак сам Спартак попросив Євгена не робити цього.

Янович продовжував захоплюватися своїм другом, який публікувався в іноземних ЗМІ, стверджував, що почав здобувати вищу освіту у 15-років і навіть, що був масоном.

Євген Янович каже, що у січні 2023 помічниця Спартака повідомила його, що про Субботу готують вкид. Янович записав на підтримку друга подкаст.

За 2 місяці Спартак повідомив його, що "якісь політичні сили пропонують йому співпрацю і обіцяють 200 тис. доларів", однак він відмовляється.

А потім вийшло гучне розслідування, якому Янович спочатку не повірив, адже його попередили про "вкид".

Він сподівався, що зустріч з другом принесе відповіді на всі питання.

"На довгоочікуваній зустрічі Спартак сказав, що йому шкода мене і маму. А також, що буде судитися. Мій друг вирішив, що це не моє діло, а суду. Я думав, що він хоча б покаже мені свідоцтво про народження. Замість цього він почав розповідати про те, що буде захищати свою аудиторію і історії про Ісуса. Ось тут я посипався", – каже Євген Янович.

За словами Євгена, тепер він не буде співпрацювати зі Спартаком Субботою, навіть якщо він виграє суд, тому що дізнався багато патологічної брехні.

Актор говорить, що після всього був вимушений закрити спільний проєкт. Він також звернувся до аудиторії, яка обурена та засмучена цим закриттям.

"Пам’ятайте, ви найважливіша людина у своєму житті. Є речі, на які ми можемо впливати, а є, на які не можемо. Майте мудрість відрізнити перше від другого", – сказав Євген Янович.

Нагадаємо, Актор Євген Янович оголосив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія" після гучного розслідування про свого колегу і співведучого – "психотерапевта" Спартака Субботу.