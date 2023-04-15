"Маю право на таке ім’я, яке бажаю": Суббота опублікував своє свідоцтво про народження

Оновлено о 17.30

Колишній співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Cуббота опублікував своє свідоцтво про народження у відповідь на розслідування проти нього.

Фото свідоцтва про народження та реакцію на звинувачення він виклав у своєму Telegram-каналі.

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"Він Дизель, Мохаммед Алі, Елтон Джон, Леді Гага, перелік нескінченний, в тому числі і наших відомих співвітчизників. Такі знайомі імена, але такі ж не справжні. Чи вважаємо ми їх за це поганцями? Чи цькуємо?", – написав відомий "психолог".

Він наголошує на тому, що кожен українець в силу життєвих обставин має право змінювати прізвище та ім’я (ст. 295 Цивільного КУ) або брати псевдонім, якщо вважає за потрібне.

Свідоцтво про народження. Фото: Спартак Суббота/tg

"Людина може взяти псевдонім, або коли їй не подобається її ім’я, чи якась його частина, вона може змінити його, щоб позбавитися дискомфорту. І я зробив би так само, без вагань, якби відчував дискомфорт з цього приводу. Але на ганьбу моїх нападників, я маю право на таке ім’я, яке бажаю. Воно мене повністю влаштовує і я не буду його змінювати", – стверджує Суббота.

"Психотерапевт" опублікував свідоцтво про народження, в якому вказано ім’я Спартак Суббота. Крім того, зазначається, що він народився 20 лютого 1992 році в місті Хабаровськ (РФ).

Також в документі йдеться про батьків: Cубботу Олександра та Ларису, які українці за національністю.

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Фото: Спартак Суббота/ФБ

Герой розслідування пише, що не просить вибачень, а от його публіка заслуговує їх почути від організації, що підписалася під вкидом проти нього.

"Якщо "правдошукачі" дійсно такі високоморальні, як декларують – то зроблять це добровільно. Якщо ні – у встановленому законом порядку", – додає псевдо психолог.

У опублікованому раніше розслідуванні про Субботу також йшлося про те що псевдо психолог п’ять років видавав себе за кандидата наук, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога.

На публікацію Субботи вже відреагували у соцмережах. Зокрема, деяким користувачам здається, що документ може бути несправжнім.

Вони звертають увагу на нерівність візерунка і перенесені з місця на місце та заблюрені літери.

Нагадаємо, Спартак Суббота пообіцяв викладати свої спростування після резонансного розслідування поступово, у вільний від роботи час.

Також він казав раніше, що це якісь неправильні висновки, та він з усім може змиритися, окрім образ в сторону близьких і глядачів.