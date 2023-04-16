"Укрпошта" запустить в обіг марки з писанками різних регіонів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 квітня 2023

Національний поштовий оператор "Укрпошта" запускає марки з писанками різних регіонів України.

Колекція вийде в обіг 21 квітня, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Друзі, вітаю всіх, хто святкує, зі святом Великодня. А для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки "Укрпошти", щоб привітати одне одного. 

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Ні – перевозити писанки ми поки що не беремось. А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", – написав Смілянський.

 

Очільник "Укрпошти" додав, що марки з писанками вирішили випустити 21 квітня, а не 16-го, щоб не відволікати українців від свята.

"Чому не сьогодні? Бо сьогодні свято і ми не будемо Вас від нього відволікати. Тим більш, в цьому році є пісня, яка розповідає, що сьогодні буде "Паска" і всі "заказали м'ясо, сердельки та ковбаски". 

Христос Воскрес! А Україна переможе!" – написав Смілянський.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" випустила марку, присвячену річниці перемоги Kalush на Євробаченні.

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А "УП. Життя" дізналася, які писанки традиційні для різних областей і які символи зображали на яйцях наші предки.

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