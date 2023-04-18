Кабмін призначив заступником міністра освіти Дениса Курбатова

Кабінет міністрів призначив Дениса Курбатова на посаду заступника міністра освіти і науки України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Денис Курбатов очолював науково-дослідну частину у Сумському державному університеті. Його спеціалізацією була електроніка.

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З 2012 року Курбатов був провідним науковим співробітником лабораторії "Оптоелектроніки та геліоенергетики".

Денис Курбатов. Фото з Facebook

У 2015 році він захистив кандидатську дисертацію на тему "Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок ZnS та гетеропереходів".

Проходив підвищення кваліфікації у Китаї, Литві та Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно у МОН відбулись кадрові перестановки. Андрія Вітренка призначили заступником міністра, а Євген Кудрявець став заступником глави МОН з євроінтеграції.

Новим держсекретарем міністерства став Максим Ярмистий.