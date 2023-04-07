У МОН призначили нового держсекретаря: що про нього відомо

Державним секретарем Міністерства та науки України призначили першого заступника голови Інституту національної пам’яті Максима Ярмистого.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Максима Ярмистого рішенням уряду також звільнили з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Ярмистий здобув ступінь магістра права в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича у 2006-му. Другу вищу освіту отримав у 2009-му у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету. Отримав магістра з освітніх вимірювань у Національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова.

У 2005-2008 роках Максим Ярмистий працював в Управлінні державної служби Головдержслужби у Чернівецькій області.

Пізніше з 2008 до 2011-го працював в юридичному управлінні Державного комітету України у справах національностей та релігій. У 2011-2013 роках був начальником юридичного відділу "Академії фінансового управління".

Максим Ярмистий. Фото: Інститут Національної пам'яті

Працювати у МОН почав з 2016-го: був директором департаменту правового забезпечення відомства. А потім з 2019-2020 р. працював заступником міністра освіти й науки України Ганни Новосад.

9 вересня 2020 року призначений на посаду першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Раніше за часів міністра Сергія Шкарлета посаду державного секретаря МОН обіймав Сергій Захарін.

Його звинувачували у тому, що він 6 років видавав науковий журнал під чужою назвою.

У травні 2021 року Дарницький районний суд міста Києва вирішив заборонити йому це робити та стягнути компенсацію за порушення авторських прав.

Згідно зі ст. 10 Закону України про Центральні органи виконавчої влади, державний секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців міністерства.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний міністру. Посадовець призначається на п’ять років з правом повторного призначення.

Кандидатом на посаду державного секретаря міністерства може бути громадянин України, який має вищу освіту, загальний стаж роботи не менше семи років, включаючи досвід управлінської роботи не менше трьох років, і відповідає іншим вимогам, визначеним законом.

Основними завданнями державного секретаря міністерства є забезпечення діяльності відомства, стабільності та наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень.

Нагадаємо, раніше уряд призначив заступником міністра освіти та науки України з питань європейської інтеграції Євгена Кудрявця, а заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитра Завгороднього.