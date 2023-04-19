Шекспір у чаті: на базі ChatGPT створили бот для спілкування з відомими персонажами

Компанія Gorilla Technologies випустила програму на базі ChatGPT від OpenAI під назвою Superchat, яка дозволяє користувачам iOS спілкуватися з віртуальними персонажами.

Серед них є видатні історичні постаті, як-от Вільям Шекспір, Альберт Ейнштейн, Клеопатра або Ніл Армстронг, персонажі з мистецтва і літератури (Білосніжка, Шерлок Голмс, а також ті, що представляють різні професії, наприклад, садівники, кухарі або лікарі, повідомляє Tech Crunch.

Обраний персонаж буде відповідати користувачам у притаманному йому стилі.

Компанія-розробник Gorilla Technologies раніше була відома тим, що створила популярний додаток для кастомізації iPhone Brass, виробника наклейок StickerHub та інші додатки.

Новий застосунок Superchat, розроблений на основі чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI, дозволяє користувачам iOS спілкуватися з віртуальними персонажами.

Компанія також створила власних персонажів.

Серед них – стандартний асистент ChatGPT на ім'я Арія. Цей чат-бот може допомогти користувачам у виконанні повсякденних завдань, як-от написання електронних листів.

"Наша мета – зробити технологію штучного інтелекту доступною для всіх. І ми вважаємо, що цей додаток стане чудовим інструментом для дітей, які хочуть дізнатися більше про історичні постаті, спілкуючись з такими крутими персонажами, як Шекспір", – каже генеральний директор Gorilla Technologies Гульєльмо Фаліоні.

Superchat структурований як додаток для обміну повідомленнями, що дозволяє користувачам одночасно вести кілька розмов з різними чат-ботами зі штучним інтелектом.

ШІ працює на основі технологій OpenAI, зокрема GPT-3.5-turbo. Ілюстрації для персонажів були створені за допомогою Midjourney.

Герої знають свою історію і згадують про неї у своїх розмовах. Наприклад, Зевс розповів, як може сам створювати блискавки.

Користувачам доступні безкоштовні персонажі, але за спілкування з деякими – доведеться заплатити.

Нагадаємо, раніше чат-бот ChatGPT помилково звинуватив американського професора у сексуальних домаганнях.