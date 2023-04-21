МОН затвердило графік вступних іспитів до магістратури 2023

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 квітня 2023

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення вступних випробувань до магістратури.

Іспити до магістратури у 2023 році проходитимуть у дві сесії: основна з 23 червня по 21 липня, а додаткова – з 3 по 16 серпня.

Реєстрація вступників, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, триватиме з 8 до 31 травня включно. 

Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти, повідомляє МОН. 

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 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний листок, у якому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку "Кабінет вступника".

У додатковий період (12-14 липня) зможуть зареєструватися ті, хто не зміг з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці "Кабінет вступника" запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники додаткової сесії – до 31 липня. 

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100-200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року, додаткової сесії – до 18 серпня 2023 року.

Завантажити графік вступних випробувань до магістратури можна у форматі PDF за посиланням.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили правила прийому до бакалаврату і магістратури вишів.

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