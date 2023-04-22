НМТ-2023 за кордоном: розширили список країн, де можна скласти іспит

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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22 квітня 2023

До списку міст, де майбутні вступники можуть скласти національний мультимедійний тест, додали нові населені пункти.

До переліку увійшло ще чотири міста у різних країнах, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Мерша (Люксембург), Майнца (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина)", – зазначають в УЦОЯО. 

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Перегляну увесь список тимчасових екзаменаційних центрів можна тут.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Як зазначають в УЦОЯО, якщо майбутні вступники вже створили персональний кабінет, вибрали із запропонованого списку менш зручний для себе населений пункт, а тепер хочуть його змінити на зручнішу локацію, – це можна зробити після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року, змінивши реєстраційні дані. 

Варто вибрати місто, що знаходиться ближче до вашого місцеперебування під час складання НМТ. 

"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами", – наголошують в УЦОЯО.

Вони додають, якщо у певному місті місця для реєстрації вичерпаються, то воно стане недоступним для вибору

У деяких містах/країнах тестування проводитимуть тільки під час додаткової сесії. Тому зволікати з реєстрацією не радять.

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Нагадаємо, основна сесія НМТ стартує вже незабаром, 5 червня, а тим, хто планує скласти тестування і вступати до вишу, вже час почати активну підготовку та повторювати пройдений матеріал.

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