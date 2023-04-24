НМТ-2023: вступникам радять виправити помилки в документах, щоб потрапити на тест

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 квітня 2023

Вступникам радять перевірити документи в особистих кабінетах. Якщо є повідомлення про помилку – виправити інформацію.

Це треба зробити до 7 травня, повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

В УЦОЯО зазначили, що понад 7 тисяч абітурієнтів отримали повідомлення про те, що треба доопрацювати надану інформацію та/або копії документів.

Якщо ж вступник або вступниця не виправить помилок до визначеного терміну, то їм відмовлять в реєстрації для участі в НМТ.

 Фото: volodymyrshtun/Depositphotos

Нагадаємо, у 2023 році для вступу на бакалаврат потрібно скласти НМТ. Іспит складатиметься з трьох предметів, на розв'язання усіх завдань абітурієнтам дадуть 180 хвилин. 

Обов'язковими дисциплінами є українська мова та математика, а третя – за вибором.

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