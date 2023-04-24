НМТ-2023: вступникам радять виправити помилки в документах, щоб потрапити на тест

Вступникам радять перевірити документи в особистих кабінетах. Якщо є повідомлення про помилку – виправити інформацію.
Це треба зробити до 7 травня, повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.
В УЦОЯО зазначили, що понад 7 тисяч абітурієнтів отримали повідомлення про те, що треба доопрацювати надану інформацію та/або копії документів.
Якщо ж вступник або вступниця не виправить помилок до визначеного терміну, то їм відмовлять в реєстрації для участі в НМТ.
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Нагадаємо, у 2023 році для вступу на бакалаврат потрібно скласти НМТ. Іспит складатиметься з трьох предметів, на розв'язання усіх завдань абітурієнтам дадуть 180 хвилин.
Обов'язковими дисциплінами є українська мова та математика, а третя – за вибором.
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