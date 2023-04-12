Помічник вступника: в УЦОЯО створили путівник для учасників НМТ-2023

Для українських вступників розробили путівник з національного мультипредметного тестування 2023 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Путівник учасника НМТ – це довідничок, який дасть відповідь на будь-яке запитання, що може виникнути до, під час або після тестування. У ньому зібрано всю потрібну інформацію, яка для зручності так і згрупована – за форматом "запитання ‒ відповіді", – зазначили в УЦОЯО.

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У файлі також є гіперпосилання та QR-коди, за якими можна перейти на сторінку з розширеними поясненнями. Путівник можна знайти за посиланням.

У цьому довіднику, зокрема, можна знайти відповіді на такі запитання:

на якій підставі вступнику можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2023;

на що треба зважати, якщо плануєте проходити НМТ за кордоном;

як і коли можна отримати результати;

як діяти, якщо не змогли взяти участь у НМТ;

про що варто подбати напередодні тестування;

чи можна змінити інформацію щодо участі.

Як проходитиме НМТ-2023

У путівнику нагадують, що іспит триватиме 180 хвилин. Цей час відведено на тестування з трьох предметів:

української мови;

математики;

дисципліни на вибір.

Демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів уже доступні. Їх можна пройти онлайн:

Для низки предметів дозволено використовувати довідкові матеріали.

Тестування проходитиме в спеціально обладнаних кабінетах як в Україні, так і за кордоном.

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Реєстрація на основну сесію НМТ-2023, яка проходитиме з 5 по 26 червня, триватиме до 3 травня.

Також планують провести додаткову сесію з 4 по 11 липня.

Водночас в УЦОЯО нагадують, що пройти тестування можна лише один раз – перескласти іспит не вийде.

В іспитах будуть три типи питань: