Помічник вступника: в УЦОЯО створили путівник для учасників НМТ-2023

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 квітня 2023

Для українських вступників розробили путівник з національного мультипредметного тестування 2023 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. 

"Путівник учасника НМТ – це довідничок, який дасть відповідь на будь-яке запитання, що може виникнути до, під час або після тестування. У ньому зібрано всю потрібну інформацію, яка для зручності так і згрупована – за форматом "запитання ‒ відповіді", – зазначили в УЦОЯО.

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У файлі також є гіперпосилання та QR-коди, за якими можна перейти на сторінку з розширеними поясненнями. Путівник можна знайти за посиланням.

 Фото: anyaberkut/Depositphotos

У цьому довіднику, зокрема, можна знайти відповіді на такі запитання:

  • на якій підставі вступнику можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2023;
  • на що треба зважати, якщо плануєте проходити НМТ за кордоном;
  • як і коли можна отримати результати;
  • як діяти, якщо не змогли взяти участь у НМТ;
  • про що варто подбати напередодні тестування;
  • чи можна змінити інформацію щодо участі.

Як проходитиме НМТ-2023

У путівнику нагадують, що іспит триватиме 180 хвилин. Цей час відведено на тестування з трьох предметів:

Демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів уже доступні. Їх можна пройти онлайн:

Для низки предметів дозволено використовувати довідкові матеріали.

Тестування проходитиме в спеціально обладнаних кабінетах як в Україні, так і за кордоном.

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Реєстрація на основну сесію НМТ-2023, яка проходитиме з 5 по 26 червня, триватиме до 3 травня. 

Також планують провести додаткову сесію з 4 по 11 липня. 

Водночас в УЦОЯО нагадують, що пройти тестування можна лише один раз – перескласти іспит не вийде. 

В іспитах будуть три типи питань: 

  • з вибором однієї правильної відповіді;
  • на встановлення відповідностей;
  • з відкритою відповіддю короткої форми.

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