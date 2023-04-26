Астрономи розповіли про політ та траєкторію метеора, який спалахнув над Києвом

Яна Осадча журналістка УП.Життя
9971
26 квітня 2023

Спалах у небі над Києвом 19 квітня 2023 року був спричинений падінням метеора 0,5 м та масою 200-300 кг.

Про це повідомили у Міжнародній метеорній організації.

Частину метеора помітили з великої відстані найсхідніші камери Європейської мережі Fireball (EN) Астрономічного інституту Академії наук Чехії, який діє в Словаччині.

Утім, найціннішими є записи додаткових відеокамер, зроблені у словацьких селищах Колониця та Стара Лесня.

Також є кілька випадкових відеозаписів вогняної кулі з Києва. Найкращий був отриманий біля торгового центру River Mall і показує середню та кінцеву частини боліда.

Падіння боліда було зафіксовано і камерою, розташованою в Угорщині.

Попри те, що відстані словацьких та угорських камер до боліда становили 570-780 км, траєкторія метеора була визначена з похибкою всього в кілька сотень метрів.

Вперше болід був помічений на висоті 98 км над смт Велика Димерка у Броварському районі.

Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

Метеор орієнтовної початкової маси 200-300 кг (діаметр близько пів метра) розпався на відстані 38 км на безліч фрагментів і пилу.

 Траєкторія "вогняної кулі" 19 квітня 2023 року. Фото Їржі Боровичка та Павла Спурного

Уповільнення боліда після спалаху свідчить про те, що найбільші створені фрагменти мали масу меншу за 1 кг.

Утім, ще один такий же яскравий спалах стався на висоті 32,5 км, за ним слідували інші менші спалахи на висоті 31, 30 і 29,5 км.

Востаннє болід був помічений на відео на висоті 28 км, коли його швидкість була близько 10 км/с.

Нагадаємо, 19 квітня через падіння метеора у Києві оголосили повітряну тривогу. Потім з'явилася інформація, що над столицею впав супутник NASA. Потім це спростували, а науковці висунули версію про метеор. Після загадкового спалаху у небі українці почали жартувати у соцмережах про приліт НЛО.

Читайте також: Вчені, ймовірно, виявили найстаріші докази падіння метеороїда на Землю


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED