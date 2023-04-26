Астрономи розповіли про політ та траєкторію метеора, який спалахнув над Києвом

Спалах у небі над Києвом 19 квітня 2023 року був спричинений падінням метеора 0,5 м та масою 200-300 кг.

Про це повідомили у Міжнародній метеорній організації.

Частину метеора помітили з великої відстані найсхідніші камери Європейської мережі Fireball (EN) Астрономічного інституту Академії наук Чехії, який діє в Словаччині.

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Утім, найціннішими є записи додаткових відеокамер, зроблені у словацьких селищах Колониця та Стара Лесня.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2023

Також є кілька випадкових відеозаписів вогняної кулі з Києва. Найкращий був отриманий біля торгового центру River Mall і показує середню та кінцеву частини боліда.

Падіння боліда було зафіксовано і камерою, розташованою в Угорщині.

Попри те, що відстані словацьких та угорських камер до боліда становили 570-780 км, траєкторія метеора була визначена з похибкою всього в кілька сотень метрів.

Вперше болід був помічений на висоті 98 км над смт Велика Димерка у Броварському районі.

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Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

Метеор орієнтовної початкової маси 200-300 кг (діаметр близько пів метра) розпався на відстані 38 км на безліч фрагментів і пилу.

Траєкторія "вогняної кулі" 19 квітня 2023 року. Фото Їржі Боровичка та Павла Спурного

Уповільнення боліда після спалаху свідчить про те, що найбільші створені фрагменти мали масу меншу за 1 кг.

Утім, ще один такий же яскравий спалах стався на висоті 32,5 км, за ним слідували інші менші спалахи на висоті 31, 30 і 29,5 км.

Востаннє болід був помічений на відео на висоті 28 км, коли його швидкість була близько 10 км/с.

Нагадаємо, 19 квітня через падіння метеора у Києві оголосили повітряну тривогу. Потім з'явилася інформація, що над столицею впав супутник NASA. Потім це спростували, а науковці висунули версію про метеор. Після загадкового спалаху у небі українці почали жартувати у соцмережах про приліт НЛО.