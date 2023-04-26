В університеті Богомольця не мають даних про медосвіту "психотерапевта" Спартака Субботи

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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26 квітня 2023

В медичному університеті імені Богомольця не мають даних про освіту "психотерапевта", ексспівведучого YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартака Субботи, якого звинуватили у шахрайстві та розповсюдженні неправдивої інформації про себе.

Спартак Суббота, ймовірно, не навчався у цьому виші, повідомляє "Бабель" з посиланням на відповідь університету.

У закладі зазначили, що нічого не знають про медичну освіту Спартака Субботи.

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Державне підприємство "Iнфоресурс", яке є єдиним адміністратором бази з питань освіти, даних щодо Спартака Субботи не повідомило. У ДП зазначили, що це інформація з "обмеженим доступом".

 Відповідь медуніверситету

Нагадаємо, відомого психолога, блогера, одно зі співавторів проєкту "Подкаст-терапія" у шахрайстві та фальсифікації даних звинуватив психотерапевт Ілля Полудьонний.

Зокрема, автор розслідування стверджував, що Спартак Суббота не має фахової медичної освіти.

За даними Полудьоного, сам Спартак оминає тему базової вищої освіти та лише раз стверджував про навчання у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Однак ніхто з опитаних викладачів та студентів не бачив Субботу в університеті у 2006-2014 роках, коли він мав би там навчатись.

Утім, Ілля Полудьонний знайшов підтвердження того,  що Суббота навчався у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Психологія". За словами автора розслідування, якщо у Субботи немає медичної освіти, його психотерапевтична практика вважається злочином.

У розслідувані також йшлося про те, що справжнє ім’я блогера не Спартак, а Олександр. Утім, Суббота це заперечує. Він показав своє свідоцтво про народження, де зазначено, що його звати Спартак. Деякі користувачі піддали сумнівам справжність оприлюдненого документа. Зокрема, звертали увагу на нерівність візерунка і перенесені з місця на місце та заблюрені літери тощо.

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