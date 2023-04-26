Маріуполь, Ірпінь, Буча: Google оновив супутникові знімки зруйнованих РФ міст

Сервіс Google Maps оновив супутникові дані щодо України. Зокрема, стосовно міст, які найбільше постраждали внаслідок військової агресії РФ – Маріуполя, Бучі, Ірпеня та інших.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що фото зроблені після середини березня 2022 року.

На оновленому знімку видно маріупольський драмтеатр з написом Діти", на який РФ скинула бомбу, а пізніше окупанти зруйнували будівлю вщент, щоб приховати сліди своїх злочинів.

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Пропрацювавши карти всіх кладовищ, було виявлено нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі, де знаходиться Лівобережний цвинтар.

Театральна площа Маріуполя, де був драмтеатр. Фото: Google Maps

"Сектори за розміром візуально більші за братські могили у с. Виноградне або с. Мангуш. було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та знаходилося під контролем окупантів", – наголошує Петро Андрющенко.

За його словами, наразі невідомо, кого та коли там було поховано. Достеменно встановити відповідну інформацію можна буде лише після деокупації Маріуполя.

Новотроїцьке кладовище. Фото: Google Maps

Азовець і один із захисників маріупольської "Азовсталі" Дмитро Козацький з позивним Орест навіть впізнав на GoogleMaps свій будинок, що догорає.

"Останні тижні якось особливо сумно. Що не день, то чиясь річниця загибелі, що не день, так День народження когось із друзів, побратимів в полоні. Ще й GoogleMaps сьогодні "під’їхав" з оновленою картою. На фото мій догораючий будинок", – написав Орест у Twitter.

Будинок "Ореста" на мапі. Фото: Google Maps

Також Google оновив карту Київщини.

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Зокрема, на мапі видно зруйнований міст, який проходив через річку Ірпінь.

Міст через річку Ірпінь. Фото: Google Maps

Нагадаємо, на північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ РФ.

Також на картах можна побачити зруйнований у перші дні повномасштабного вторгнення аеропорт Гостомеля.

Аеропорт в Гостомелі. Фото: Google Maps

Крім того, на мапі видно логістичний термінал і підірваний 26 лютого 2022 року міст біля села Стоянка.

Нагадаємо, тоді загинуло 4 людини і стільки ж – постраждали.

Село Стоянка. Фото: Google Maps

Також на карті зображений палаючий будинок у селі Мощуні, яке знаходиться за 15 км до Києва.

Село дуже постраждало від окупації РФ.

Село Мощуні. Фото: Google Maps

Нагадаємо, росіяни у Маріуполі пошкодили або знищили щонайменше 80% медичної інфраструктури – 82 зі 106 медзакладів.