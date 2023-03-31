Українці зможуть скласти НМТ за кордоном щонайменше у 21 країні: перелік

Вступники, які вимушено перебувають за кордоном, але планують вступати до українських вишів, як і торік зможуть скласти НМТ у різних країнах світу.
Наразі підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії мультипредметного тесту у 21 державі, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.
"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми радимо не зволікати з реєстрацією", – наголошують у МОН.
|Фото: boggy22/Depositphotos
Українські вступники зможуть скласти НМТ у таких країнах:
- Австрія,
- Азербайджан,
- Болгарія,
- Велика Британія,
- Данія,
- Естонія,
- Ірландія,
- Іспанія,
- Італія,
- Канада,
- Латвія,
- Литва,
- Німеччина,
- Польща,
- Португалія,
- Румунія,
- США,
- Фінляндія,
- Франція,
- Чехія,
- Швеція.
Водночас з окремими закордонними установами та організаціями ще тривають перемовини у таких країнах:
- Великій Британії,
- Грузії,
- Молдові,
- Нідерландах,
- Польщі,
- Хорватії,
- Швейцарії.
"Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт", – пишуть в МОН .
НМТ за кордоном будуть проводитияк і в Україні – у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги.
Про нові локації згодом повідомлять на сторінках МОН та на сайті УЦОЯО.
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "УП. Життя", що перелік з 21 країни – не остаточний. Це лише ті держави, з якими вже остаточно узгодили дати і терміни проведення НМТ.
"Перемовини з рештою країн ще ведуться і їхня кількість може збільшитися", – наголосила вона.
Проходження основної сесії тестування відбуватиметься у дві сесії:
- основна: 5 червня–23 червня;
- додаткова: 11–24 липня.
Наразі МОН очікує підтвердження ще від семи країн, додала Вакуленко.
"На сьогодні, коли відкриваємо реєстрацію, то говоримо про ті держави (21 – ред.), де є остаточна домовленість", – уточнила Тетяна Вакуленко.
Як пояснили в МОН, за кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть складати НМТ, тож не варто зволікати з вибором місця проходження тестування, а реєструватися завчасно. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.
У потенційних учасників НМТ буде можливість змінити місце проходження тестування до 7 травня включно.
Нагадаємо, УЦОЯО вже затвердив характеристики НМТ 2023 року. На сайті розмістили інформацію про кількість завдань по кожному предмету, форми тестів, час на їхнє виконання, схеми нарахування балів.
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