Українці зможуть скласти НМТ за кордоном щонайменше у 21 країні: перелік

Вступники, які вимушено перебувають за кордоном, але планують вступати до українських вишів, як і торік зможуть скласти НМТ у різних країнах світу.

Наразі підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії мультипредметного тесту у 21 державі, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми радимо не зволікати з реєстрацією", – наголошують у МОН.

Фото: boggy22 /Depositphotos

Українські вступники зможуть скласти НМТ у таких країнах:

Австрія,

Азербайджан,

Болгарія,

Велика Британія,

Данія,

Естонія,

Ірландія,

Іспанія,

Італія,

Канада,

Латвія,

Литва,

Німеччина,

Польща,

Португалія,

Румунія,

США,

Фінляндія,

Франція,

Чехія,

Швеція.

Водночас з окремими закордонними установами та організаціями ще тривають перемовини у таких країнах:

Великій Британії,

Грузії,

Молдові,

Нідерландах,

Польщі,

Хорватії,

Швейцарії.

"Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт", – пишуть в МОН .

НМТ за кордоном будуть проводитияк і в Україні – у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги.

Про нові локації згодом повідомлять на сторінках МОН та на сайті УЦОЯО.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "УП. Життя", що перелік з 21 країни – не остаточний. Це лише ті держави, з якими вже остаточно узгодили дати і терміни проведення НМТ.

"Перемовини з рештою країн ще ведуться і їхня кількість може збільшитися", – наголосила вона.

Проходження основної сесії тестування відбуватиметься у дві сесії:

основна: 5 червня–23 червня ;

; додаткова: 11–24 липня.

Наразі МОН очікує підтвердження ще від семи країн, додала Вакуленко.

"На сьогодні, коли відкриваємо реєстрацію, то говоримо про ті держави (21 – ред.), де є остаточна домовленість", – уточнила Тетяна Вакуленко.

Як пояснили в МОН, за кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть складати НМТ, тож не варто зволікати з вибором місця проходження тестування, а реєструватися завчасно. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.

У потенційних учасників НМТ буде можливість змінити місце проходження тестування до 7 травня включно.

Нагадаємо, УЦОЯО вже затвердив характеристики НМТ 2023 року. На сайті розмістили інформацію про кількість завдань по кожному предмету, форми тестів, час на їхнє виконання, схеми нарахування балів.