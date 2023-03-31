Підготовка до НМТ-2023: з’явився пробний тест з французької мови

Учні 11 класів вже можуть пройти пробний тест з французької мови, щоб підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ).
Зробити це можна у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомляють у УЦОЯО.
Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту.
"Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту", – кажуть у центрі оцінювання якості освіти.
|Учні 11 класів вже можуть пройти пробний тест з французької мови
У разі відсутності якісного інтернету файл з тестом можна завантажити, виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.
Нагадаємо, це вже восьмий предмет пробного тестування. Раніше в УЦОЯО повідомляли про доступні версії НМТ-2023 з
- німецької мови;
- української мови;
- математики;
- історії України;
- фізики;
- хімії;
- біології;
- англійської мови.
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