Підготовка до НМТ-2023: з’явився пробний тест з французької мови

Учні 11 класів вже можуть пройти пробний тест з французької мови, щоб підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Зробити це можна у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомляють у УЦОЯО.

Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту.

"Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту", – кажуть у центрі оцінювання якості освіти.

Учні 11 класів вже можуть пройти пробний тест з французької мови

У разі відсутності якісного інтернету файл з тестом можна завантажити, виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.

Нагадаємо, це вже восьмий предмет пробного тестування. Раніше в УЦОЯО повідомляли про доступні версії НМТ-2023 з