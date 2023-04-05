Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2023 і чи підходить скриншот з Дії? Пояснює УЦОЯО

3 квітня в Україні розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест 2023. Для реєстрації на НМТ необхідно завантажити копії документів у персональному кабінеті.

Це буде третім кроком вступника для реєстрації за допомогою спеціального сервісу, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Відповідно до внесених реєстраційних даних програма автоматично визначає перелік документів для завантаження.

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Варто пам’ятати про обов’язкові документи, без яких неможливо зареєструватися, наголошують в УЦОЯО.

Якщо вступник не надасть копій документів або надасть такі, які не відповідають вимогам, йому буде відмовлено у реєстрації.

Копії яких документів потрібні для НМТ-2023?

Фото: luckybusiness/Depositphotos

✅ Під час реєстрації на НМТ вам точно необхідно завантажити сканкопії та/або фотокопії таких реєстраційних документів:

паспортного документа або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

✅ Слід також враховувати вимоги до розміру та вигляду завантажених документів.

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✅ Кожна копія документа має бути завантажена у вигляді окремого файлу (формат .jpg або .png, розмір не більше 1 МБ).

✅ Зображення повинно бути чітким і повнорозмірним (без обрізань сторін документа). Текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

✅ У Центрі оцінювання наголошують, що кожен документ має бути збережений і завантажений у форму реєстрації окремо.

Важливо! НЕ можна завантажувати скриншот електронної копії документа у мобільному додатку "Дія" замість сканованої копії або фотокопії документа, що посвідчує особу.

"У разі завантаження в персональному кабінеті учасника НМТ скриншота електронної копії документа, що посвідчує особу, неможливо перевірити достовірність даних, відображених на ньому, оскільки їх досить легко змінити, навіть не маючи особливих навичок роботи з графічними редакторами", – пояснюють в УЦОЯО.

Також скриншот з електронної копії документа, що посвідчує особу, у "Дії" не відповідає вимогам до завантаження копій документів у персональному кабінеті учасника НМТ – завантажений документ повинен бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу.

✅ Також обов’язковою умовою для використання е-документів є зчитування QR-коду, що формується в мобільному додатку "Дія", який дійсний лише 3 хвилини в режимі реального часу.

✅ Паспортні документи громадян України, термін дії яких закінчився в період дії воєнного стану, залишаються чинними. Тому ви можете реєструватися за ІD-карткою, яку маєте.

✅ Потенційним учасникам, які ще не мають/не отримали РНОКПП, варто подбати про його отримання. Адже це найперше, що потрібно буде зазначити під час створення персонального кабінету на сайті УЦОЯО.

✅ Тим вступникам, у яких виникне сумнів щодо наявності документів, що підтверджують достовірність РНОКПП, слід додатково перевірити, чи немає у них відмітки про РНОКПП у:

паспорті громадянина України;

паспорті громадянина України для виїзду за кордон;

свідоцтві про народження;

чи довідці про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та картці платника податків.

✅ Якщо вступник має свідоцтво про повну загальну середню освіту, отримане в закордонному закладі освіти, або здобуде повну загальну середню освіту в поточному році в закордонному закладі освіти – для реєстрації потрібно взяти довідку з місця навчання (із закордонного закладу) за зразком та оформити нотаріально засвідчений переклад цього документа.

✅ У разі відсутності з поважної причини (викрадення, втрата тощо) документа, що підтверджує інформацію про освіту, для реєстрації на НМТ можна використати виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи.

✅ Цю виписку можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

Докладніше про вимоги до завантаження копій документів – у розділі "Процедура реєстрації на НМТ".

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО пояснювали, як зареєструватися на НМТ-2023.

Також УЦОЯО затвердив завдання з різних предметів, які будуть на мультитесті.