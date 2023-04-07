Комітет молоді та спорту ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Парламентський комітет молоді та спорту підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства і рекомендував його для ухвалення Верховною Радою в першому читанні.

Про це повідомили народні депутати Дмитро Гурін та авторка законопроєкту Інна Совсун.

Комітет молоді і спорту став першим з комітетів парламенту, який розглянув законопроєкт. У разі ухвалення нормативний акт дозволить реєструвати одностатеві шлюби.

"Комітет молоді та спорту не є головним для законопроєкту, проте це важливий прецедент, який демонструє, що уявлення про гомофобію в парламенті сильно перебільшені", – вважає Дмитро Гурін.

Комітет молоді і спорту став першим з комітетів парламенту, який розглянув законопроєкт

За даними Інни Совсун, проєкт підтримали 3 народних депутати, один проголосував проти, один утримався.

Авторка законопроєкту назвала рішення комітету "маленькою перемогою".

Нагадаємо, у березні 2023-го народна депутатка Інна Совсун подала до парламенту законопроєкт, який, за її словами, допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера або партнерки.

Православна церква України висловилася проти ухвалення законопроєкту, зазначивши, що він загрожує суспільній моралі.