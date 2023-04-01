"Знищення національних цінностей": луцькі депутати виступили проти партнерств для ЛГБТ

Луцькі депутати закликають Верховну Раду не допустити ухвалення законопроєкту №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

Звернення до ВР підтримали під час 43-ї сесії Луцької міської ради, повідомляють на сайті установи.

На думку обранців громади, законопроєкт про цивільні партнерства "може призвести до знищення національних цінностей".

Йдеться про законопроєкт народної депутатки України від фракції "Голос" Інни Совсун щодо запровадження інституту цивільних партнерств.

"Національно-визвольна московсько-українська війна мала б максимально зосередити українське суспільство на перемозі над московським ворогом та ухваленні відповідних законів, зорієнтованих на посилення фронту і тилу водночас.

Натомість спостерігаємо вкрай загрозливі дві основні тенденції, що не лише підважують чи віддаляють нашу перемогу над москвою, але ідеологічно знищують та морально розбещують українське суспільство. Йдеться про нападки на дві визначальні суспільні цінності: національне та родинне виховання", – йдеться у заяві.

Фото: Луцька міськрада

Депутати занепокоєні, що це крок до визнання одностатевих шлюбів і з часом цивільні партнерства у своїх правах будуть прирівняні до сім’ї.

На думку луцьких депутатів, законопроєкт призведе до "неминучого агресивного нав’язування гендерної ідеології всьому суспільству і загрожуватиме здійсненню адекватної демографічної політики в час національно-визвольної війни".

Політики також послалися на статтю 51 Конституції України та статтю 21 Сімейного кодексу, де шлюб визначається як союз жінки та чоловіка.

Зрештою вони закликали релігійні організації та представників "сімейних цінностей" висловити протести проти інституту цивільних партнерств.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська рада церков і Православна Церква України виступили проти створення інституту "реєстрованих партнерств".

Священний Синод ПЦУ заявив, що ініціатива суперечить "природному Богом встановленому закону", і порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки.

7 березня Совсун подала на реєстрацію законопроєкт, згідно з яким цивільним партнерством можуть скористатися як одностатеві, так і різностатеві пари.

Депутатка розповідала, що ініціатива допоможе визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення.

Схожий законопроєкт до Парламенту планує подати Міністерство юстиції, але там йдеться тільки про цивільні партнерства для ЛГБТ.