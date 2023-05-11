Окупанти знищують Кінбурнський півострів: 4 млн дерев постраждали від пожеж

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
8072
11 травня 2023

За рік повномасштабного вторгнення екологи зафіксували 131 пожежу на тимчасово окупованому Кінбурнському півострові, що розташований на Херсонщині та Миколаївщині.

Полум'я вразило понад 5 тисяч гектарів території парку. Через пожежі на території півострова постраждали до 4 мільйонів дерев. 

Про це свідчить моніторинг, проведений працівниками нацпарку "Білобережжя Святослава" на основі даних із супутників Sentinel-2, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Реклама:

"Більшість пожеж мали повторний характер та вражали одну й ту саму ділянку декілька разів.

Остаточно підрахувати збитки внаслідок пожеж можна буде лише після деокупації території", – кажуть у відомстві.

Читайте також: Найбільший нацпарк на Донеччині окупанти знищили майже на 80% – Міндовкілля

 Фото: Darkngs/Wikipedia

Загалом через війну в Україні постраждало 20% природно-заповідного фонду.

"Наші екологічні інспектори 24/7 ретельно фіксують та обраховують усю шкоду довкіллю, щоб росія обов’язково заплатила за усі свої злочини проти природи", – додають у Міндовкіллі.

Реклама:

Нагадаємо, Кінбурнський півострів, "перлина" українського довкілля, розміщений у межах Херсонської та Миколаївської областей, і нині перебуває в окупації ворога.

На півострові розташовані дві ділянки Чорноморського біосферного заповідника, національний природний парк "Білобережжя Святослава", регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", водно-болотні угіддя "Ягорлицька затока". 

Раніше у Міндовкіллі назвали суму збитків, завданих довкіллю росіянами за час вторгнення.

Читайте також: Не паліть сухостій: за добу рятувальники загасили десятки пожеж. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 8406
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4370
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3462
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат