Окупанти знищують Кінбурнський півострів: 4 млн дерев постраждали від пожеж

За рік повномасштабного вторгнення екологи зафіксували 131 пожежу на тимчасово окупованому Кінбурнському півострові, що розташований на Херсонщині та Миколаївщині.

Полум'я вразило понад 5 тисяч гектарів території парку. Через пожежі на території півострова постраждали до 4 мільйонів дерев.

Про це свідчить моніторинг, проведений працівниками нацпарку "Білобережжя Святослава" на основі даних із супутників Sentinel-2, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Більшість пожеж мали повторний характер та вражали одну й ту саму ділянку декілька разів.

Остаточно підрахувати збитки внаслідок пожеж можна буде лише після деокупації території", – кажуть у відомстві.

Фото: Darkngs/Wikipedia

Загалом через війну в Україні постраждало 20% природно-заповідного фонду.

"Наші екологічні інспектори 24/7 ретельно фіксують та обраховують усю шкоду довкіллю, щоб росія обов’язково заплатила за усі свої злочини проти природи", – додають у Міндовкіллі.

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Нагадаємо, Кінбурнський півострів, "перлина" українського довкілля, розміщений у межах Херсонської та Миколаївської областей, і нині перебуває в окупації ворога.

На півострові розташовані дві ділянки Чорноморського біосферного заповідника, національний природний парк "Білобережжя Святослава", регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", водно-болотні угіддя "Ягорлицька затока".

Раніше у Міндовкіллі назвали суму збитків, завданих довкіллю росіянами за час вторгнення.