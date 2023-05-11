Окупанти знищують Кінбурнський півострів: 4 млн дерев постраждали від пожеж

За рік повномасштабного вторгнення екологи зафіксували 131 пожежу на тимчасово окупованому Кінбурнському півострові, що розташований на Херсонщині та Миколаївщині.
Полум'я вразило понад 5 тисяч гектарів території парку. Через пожежі на території півострова постраждали до 4 мільйонів дерев.
Про це свідчить моніторинг, проведений працівниками нацпарку "Білобережжя Святослава" на основі даних із супутників Sentinel-2, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Більшість пожеж мали повторний характер та вражали одну й ту саму ділянку декілька разів.
Остаточно підрахувати збитки внаслідок пожеж можна буде лише після деокупації території", – кажуть у відомстві.
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|Фото: Darkngs/Wikipedia
Загалом через війну в Україні постраждало 20% природно-заповідного фонду.
"Наші екологічні інспектори 24/7 ретельно фіксують та обраховують усю шкоду довкіллю, щоб росія обов’язково заплатила за усі свої злочини проти природи", – додають у Міндовкіллі.
Нагадаємо, Кінбурнський півострів, "перлина" українського довкілля, розміщений у межах Херсонської та Миколаївської областей, і нині перебуває в окупації ворога.
На півострові розташовані дві ділянки Чорноморського біосферного заповідника, національний природний парк "Білобережжя Святослава", регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса", водно-болотні угіддя "Ягорлицька затока".
Раніше у Міндовкіллі назвали суму збитків, завданих довкіллю росіянами за час вторгнення.
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