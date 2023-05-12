Від початку великої війни у Києві пролунало 740 повітряних тривог – Міноборони

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Києві пролунало 740 повітряних тривог. 

Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хвилин, повідомило Міністерство оборони України 12 травня. 

Однак за останні місяці всі ракети й безпілотники над столицею вдавалося збивати.

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"Вже понад два місяці "вартові київського неба" працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", – кажуть у Міноборони.

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 Фото: МОУ

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції розповідали, як розпізнати дрон-камікадзе і що робити під час атаки безпілотниками.

А в Національній поліції пояснювали, що робити дітям під час повітряної тривоги у школі чи на вулиці.

Детальніше про те, як працює повітряна тривога і чому не всі ракети вдається зафіксувати, дізнайтеся з матеріалу УП "Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ".

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