Від початку великої війни у Києві пролунало 740 повітряних тривог – Міноборони

Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Києві пролунало 740 повітряних тривог.
Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хвилин, повідомило Міністерство оборони України 12 травня.
Однак за останні місяці всі ракети й безпілотники над столицею вдавалося збивати.
"Вже понад два місяці "вартові київського неба" працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", – кажуть у Міноборони.
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|Фото: МОУ
Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції розповідали, як розпізнати дрон-камікадзе і що робити під час атаки безпілотниками.
А в Національній поліції пояснювали, що робити дітям під час повітряної тривоги у школі чи на вулиці.
Детальніше про те, як працює повітряна тривога і чому не всі ракети вдається зафіксувати, дізнайтеся з матеріалу УП "Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ".
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