Від початку великої війни у Києві пролунало 740 повітряних тривог – Міноборони

Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Києві пролунало 740 повітряних тривог.

Загалом повітряні тривоги тривали 851 годину 38 хвилин, повідомило Міністерство оборони України 12 травня.

Однак за останні місяці всі ракети й безпілотники над столицею вдавалося збивати.

"Вже понад два місяці "вартові київського неба" працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", – кажуть у Міноборони.

Фото: МОУ

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції розповідали, як розпізнати дрон-камікадзе і що робити під час атаки безпілотниками.

А в Національній поліції пояснювали, що робити дітям під час повітряної тривоги у школі чи на вулиці.

Детальніше про те, як працює повітряна тривога і чому не всі ракети вдається зафіксувати, дізнайтеся з матеріалу УП "Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ".