Львівському диякону, який розбещував власну доньку, продовжили термін перебування під вартою

У Львові Галицький районний суд продовжив термін утримання під вартою священнику до 30 травня включно, який впродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство щодо своєї доньки.

Про це йдеться в ухвалі, яку оприлюднили 15 травня.

З матеріалів справи стало відомо, що батько впродовж кількох років розбещував доньку, яка залишилася з ним жити після розлучення з її матір’ю.

За даними слідства, батько систематично примушував доньку роздягатися перед ним вдома, а також робив це у лісі.

Фото: lucidwaters /Depositphotos

"Користуючись довірою своєї малолітньої доньки, схилив її повністю зняти із себе верхній одяг та спідню білизну і позувати йому в оголеному вигляді, поки він здійснював її фотозйомку та, задовольняючи свою статеву пристрасть, розглядав оголену малолітню потерпілу", – йдеться в ухвалі.

Під час обшуків слідчі виявили у священника тисячі файлів зі знімками та відео порнографічного характеру, на яких була його донька та інші діти.

Наразі чоловік перебуває під вартою в СІЗО, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, донька священника звернулась у поліцію після досягнення повноліття у 2021 році. Зробити це потерпілу вмовили психологи, які надавали їй допомогу.

На сеансах дівчина розповідала, що батько знущався з неї, ґвалтував та розбещував, знімаючи все на відео та фото.

Раніше ми розповідали, що у Дніпрі обрали запобіжний захід священнослужителю УПЦ (МП), який тривалий час розбещував власних неповнолітніх доньок, обрали запобіжний захід.