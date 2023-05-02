Комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства 

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
2314
2 травня 2023

Парламентський комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства.

Це вже другий комітет ВР, який підтримав законопроєкт, повідомляє авторка, народна депутатка Верховної Ради України Інна Совсун. 

Нагадаємо, першим був Комітет молоді та спорту ВР..

Реклама:

Як повідомила нардепка, проєкт № 9103 у комітеті з питань європейської інтеграції ініціативу підтримали одноголосно, шестеро нардепів проголосувало "за".

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

За словами Інни Совсун, законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити їхні взаємні права та обов'язки. Також розв'язувати питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті, а також зникнення партнера чи партнерки.

Нагадаємо, Міноборони України не підтримало законопроєкт про інститут рівноправних партнерств.

Проти ухвалення цього законопроєкту також висловилися в ПЦУ, як зазначило духівництво, він загрожує суспільній моралі.

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 8516
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4403
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3467
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат