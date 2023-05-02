Комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства

Парламентський комітет з питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства.

Це вже другий комітет ВР, який підтримав законопроєкт, повідомляє авторка, народна депутатка Верховної Ради України Інна Совсун.

Нагадаємо, першим був Комітет молоді та спорту ВР..

Як повідомила нардепка, проєкт № 9103 у комітеті з питань європейської інтеграції ініціативу підтримали одноголосно, шестеро нардепів проголосувало "за".

За словами Інни Совсун, законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити їхні взаємні права та обов'язки. Також розв'язувати питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті, а також зникнення партнера чи партнерки.

Нагадаємо, Міноборони України не підтримало законопроєкт про інститут рівноправних партнерств.

Проти ухвалення цього законопроєкту також висловилися в ПЦУ, як зазначило духівництво, він загрожує суспільній моралі.