Премія імені Георгія Ґонґадзе-2023 оголосила переможця

У Києві вп’яте вручили Премію імені Георгія Ґонґадзе для українських журналістів та журналісток.

Лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе 2023 року став журналіст, письменник, ведучий та засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня, повідомили організатори.

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У 2016 році Богдан Логвиненко заснував проєкт Ukraїner. А у 2020 році – став фіналістом Премії імені Георгія Ґонґадзе.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну медіа перезапустило всі свої канали комунікації, що почали мовити про війну Росії проти України для української та закордонної аудиторії.

Одним із найважливіших пріоритетів для Ukraїner стали оповіді про незламність українців, розказані різними мовами на різних платформах", – кажуть організатори премії.

Фото: Валентина Науменко

Логвиненко також є співавтором документального проєкту та книги "Деокупація" про опір людей на деокупованих територіях України.

"До появи Ukraïner я почував себе у меншості. Людиною, яка намагається зсередини змінити журналістську етику, розповідати про внутрішню корупцію.

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Це премія на честь журналіста, який також відчував себе у меншості серед колег, які за інерцією совєтської пропаганди служили своїм власникам, політикам, правлячим партіям", – сказав журналіст під час церемонії.

Лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе 2023 року став Богдан Логвиненко

"Безкомпромісність у питаннях співпраці з ворогом, російським колоніалізмом, української ідентичності – це те, що ми отримали у спадок від Георгія Ґонґадзе. Премія – це кредит довіри і відповідальність за цей спадок", – додав Логвиненко.

Фіналістами Премії за 2023 рік також стали воєнний кореспондент Андрій Дубчак та редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, який минулого року був фіналістом.

Фіналістами також стали воєнний кореспондент Андрій Дубчак та редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко

"Богдан Логвиненко доклався до збереження української ідентичності. З 2016-го року він їздив по Україні і розповідав українцям про їхню красу, силу, таланти.

У час, коли ми мало віримо в себе – це дуже важливо", – прокоментувала керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі і членкиня Капітули Премії Мирослава Ґонґадзе.

Премію для незалежних журналістів щороку вручають 21 травня

Нагадаємо, Премію імені Георгія Ґонґадзе заснувала Українська ПЕН у 2019 році спільно з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".

Премію для незалежних журналістів щороку вручають 21 травня – у день народження засновника УП Георгія Ґонґадзе.

У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналісти й фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка, які до останнього працювали у Маріуполі.

Торік Капітула вручила Спеціальну відзнаку, якою посмертно нагородили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".